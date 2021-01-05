【失業中女】港女遭減薪索性辭職失業拒轉行　兄弟姊妹代付家用長貧難顧

▲ 一名中女失業年半堅持不轉行，要其他兄弟姊妹代付家用。

疫情重創全球經濟，本港的失業率持續高企，近日有名網民分享親戚失業年半仍然不找工作的經歷，慨嘆在如此環境下堅持不轉行，坐食山崩，更要其他兄弟姊妹代付家用，長貧難顧。

日前有名網民在網上討論區「親子王國」以「失業一問」發帖，問及一眾網民的意見，指出一名中年女親戚失業超過1年半，家中有兩老要照顧，失業期間要用父母的津貼買餸，看不過眼指出︰

其他已婚兄弟姊妹要加碼比父母零用，依家經濟咁差，當事人堅持要做office工，有超級潔癖，唔肯轉藍領……

遭減薪自己無癮辭職

該網民補充可能跟成長背景及工作經歷有關，該中女自己不著急，撞正艱難時勢，一年半多以來都失業應該是她人生第一個大挫折。

當事人其實做咗廿多年嘢好順利，搵到錢，單身貴族，食正香港黃金輝煌時期，咁多年無進修，所以比人減薪，自己無癮索性辭職，可能佢自己都估唔到會咁難入番行，撞啱呢兩年，唉！

家人縱容沒催迫

家人亦沒有催迫她找工，估計她過往賺到錢時，對家人很疏爽，現時無人勸說她。而兄弟姊妹願意加錢予父母作家用和零用。加上，親人一直縱容她，至今她不擅長做家務煮飯，又不懂照顧年老父母。

發帖網民不明白中女親戚何以堅持要做回老本行，其他兄弟姊妹不是大富大貴，長貧難顧。加上有感在現時經濟環境下，專業人士如機師都失業而轉行，她應要「有咩做咩，騎牛搵馬」，最緊要有收入，要放下尊嚴，不用父母擔心。

網民︰路不轉人轉

網民留言給予意見，指出現實是適者生存，「路不轉人轉，盡量都會試吓唔同工作機會 」，並提議一定要轉行，但不一定做藍領。有人分享40歲哥哥亦做不回老本, 人工低了一半，要過到自己個關，明白競爭力低。另一方面，有網民指出別人難以改變該中女︰「屋企供食供住無迫切需要一份工，本身人又唔積極」，可說是家家有本難念的經。

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責任編輯︰王明芳