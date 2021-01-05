【新冠肺炎】空郵中心機場地勤人員初步確診　最後上班日期為1月3日

▲ 一名在空郵中心工作的機場地勤人員初步確診新冠肺炎，目前正在醫院接受治療。(經濟日報資料圖片)

香港郵政今日（5日）表示，接獲香港機場地勤服務有限公司通知，該公司一名在空郵中心工作的機場地勤人員初步確診新冠肺炎，目前正在醫院接受治療。



該名人員由香港機場地勤服務有限公司聘用，於空郵中心負責協助該公司服務的航空公司與香港郵政進行空運貨櫃交收工作，並無接觸公眾，其工作地點不對外開放。該名人員並非香港郵政員工或其僱用員工，最近一次上班日期為1月3日，他在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。他是一宗確診個案的密切接觸者，於昨日（4日）接受病毒測試，並於同日晚上接獲衞生防護中心通知初步確診。



香港郵政今日近中午時分獲悉事件後，已即時安排關閉空郵中心至明日（6日），並會按照衞生防護中心的指引，為中心內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。香港郵政已就個案通知空郵中心所有日班及夜班人員，並會積極配合衞生防護中心進行追蹤調查。此外，香港郵政會安排空郵中心的所有員工接受病毒測試。在等候測試結果期間，有關人員會在家休息。



同時，香港郵政已即時啟動應變措施，安排在其他郵件中心處理出入口郵件，以維持服務。香港郵政會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，亦已提醒所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫。

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責任編輯：洪芷晴