涉向警署擲汽油彈　母涉指示子毁證物同被控妨礙司法公正

▲ 涉向警署擲汽油彈案今於東區裁判法院再提堂，母子被控妨礙司法公正罪押後再訊。(經濟日報資料圖片)

去年3月有人向跑馬地警署投擲兩枚汽油彈，分別擊中1輛私家車及落在地上，5名男子被控縱火等罪，案件今（5日）於東區裁判法院再訊，其中1名被告的母親疑於警方調查期間，指示被告將涉案物料掉進廁所，該被告與其母親被加控1項串謀妨害司法公正今提堂，兩案押後至2月8日待辯方索取文件，6人准保釋候訊。

首案5名被告依次為甘偉達（44歲；駕駛導師）、倪永聰（23歲；售貨員）、區躍南（22歲；髮型師）、黃浩程（18歲；送貨工人）及倪炳楠（20歲；售貨員）。首4名被告同被控1項縱火罪，控罪指他們於2020年3月30日，在跑馬地警署外非法用火損壞屬於陳司橋的1輛私家車，以及跑馬地警署的牆壁和地面。

第5被告倪炳楠原被1項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，控方今加控他與其母親丁鳳霞（43歲；售貨員）各1項串謀妨害司法公正罪。

控罪指倪炳楠於2020年5月26日，在灣仔交加街6號地下保管24個空玻璃樽、32罐卡式石油氣瓶、1罐天拿水、1樽天拿水、4罐汽油及3袋木塞。控罪另指倪炳楠與丁鳳霞於同日同地串謀妨害司法公正，摧毀與刑事調查有關的證據。

兩案押後至2月8日再訊，待辯方索取文件，6人暫時毋須答辯。首5名被告續准以1.5萬元保釋，須守宵禁令，不得離港，每周須到警署報到兩次等。丁鳳霞則准以3,000元保釋候訊，不得離港，每周須到警署報到1次等。

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記者：林欣樂