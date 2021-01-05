【新冠肺炎】英國公開試取消料沿用評估成績　部分留學生滯港上網課憂影響成績

▲ 有英國院校預料今年將沿用去年引進的「中央評估成績」機制。（升學機構提供相片）

英國現變種新冠病毒致疫情嚴峻，英國政府連續第2年取消會考（GCSE）及高考（A-Level）公開試，有本港升學機構引述英國院校指，今年料沿用去年引進的「中央評估成績」（Centre Assessed Grades，下稱CAG）作最後成績，或會比去年放鬆評級。升學機構估計本港有1,200名英國留學生受影響，惟上月底起英國航班禁飛香港，部分滯港學生受時差阻礙網上學習，或影響成績，部分學生稱待有機位便會立即飛回英國。

英國政府早前宣布取消今年會考及高考，並關閉中小學，改為遙距網上學習，直至2月份期中假期。疫情下，英國去年已取消所有公開試，並以CAG取代學生成績，評核方法是由學校老師綜合學生的模擬考成績及日常表現上呈預期分數，當局再作調整。

升學機構英識教育引述身兼英國G5頂尖大學面試官、私立預科學院Oxford International College首席教育總監Yasmin Sarwar稱，預料今年將沿用CAG，但鑑於去年爭議較大，料當局將放鬆評級，不會要求與疫情前考試水平一致。

升學中心英識教育資深顧問王紫婷預計，英國當局將改善CAG評級制度，例如強調學生個人表現而非學校往績作為調整評級的基準、增加不同種類的外部評估、重視每間學校紀錄及追蹤學生表現的可靠及詳細程度等，以提高其穩健性及公平性。她續指，部分英國大學早已預備以CAG評分收生，部分頂尖大學及學系如醫科早於去年底已舉辦入學試及面試，故收生程序影響不大，但若考生有會考成績作參參考，料比沒有考會考的考生有優勢；若考生有意報讀香港大學，則可能受到影響，建議學生密切留意或向大學查詢收生準則。

英識教育資深顧問陳元炫表示，英國取消公開試令本港約1,200名留學生受影響，疫情下雖然僅約7成學生回港過聖誕，但港府去年12月底起禁止英國航班抵港，赴英航班亦陸續取消，不少留學生仍滯留香港，令這批學生首當其衝受到影響。

陳解釋，CAG評分及網上學習之下，學生需付更多時間及努力以爭取較佳成績，惟香港英國時差有礙學習，部分學生直指待有機位便會立即飛回英國，因大部分寄宿學校在停課期間將維持開放宿舍，已抵校學生不用離校或到寄宿家庭居住，學生可跟隨英國時間表留在學校宿舍補課；有學生則決定暫時留在香港，但不少家長稱會為子女聘請私人補習導師以趕上進度。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅