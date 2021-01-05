曾國衞︰將在立法會換屆選舉中調整個別功能組別選民資格

▲ 曾國衛個人認為，區議員應納入公職人員宣誓範圍。（短片截圖）

政制及內地事務局局長曾國衞表示，目標在今年的立法會換屆選舉中，實行一系列優化選舉工作，包括調整功能組別選民資格、實施電子派票和設立關愛隊等。

另外，他亦透露，修改本地法例以落實《基本法》第104條釋法的工作已接近尾聲，料年初呈交立法會審議，惟公職人員宣誓是否包括區議員，則暫未有定案，在進一步研究後，不排除會納入其中，他個人亦認為，區議員毫無疑問應包括在內。

今日立法會政制事務委員會非正式視像會議上，多位議員關注公職人員宣誓是否包括區議員，曾國衞表示，104條所列的相關人員並不包括區議員，所以原先的修例工作沒有包括區議員，但港區國安法第6條列明，港人參選或就任公職時，要簽署文件或宣誓擁護基本法和效忠香港特區，不過就沒有明確界定公職和公務人員定義，當局正研究如何界定公務人員範圍。曾國衞指，個人認為區議員應該屬公務人員，但目前未有確切說法，需進一步研究。

他又指，目前法例沒有明文規範公職人員用何種方式宣誓，亦無講明拒絕、忽略宣誓，或違反誓言會有何法律後果，當局會適當修改本地法例，以完善有關宣誓儀式的條文。

多位議員亦關注會否在延遲舉行的立法會換屆選舉中，落實境外投票，曾國衞稱，目前正進行相關研究工作，但就沒有硬性指標或硬目標何時推行。他解釋，境外投票涉及複雜的技術問題，認為要實事求是，小心謹慎處理，不能在未成熟時強行推出，以防到時出現承擔不起或未能處理的情況。

曾國衞又表示，會推出一系列優化選舉工作，目標是在9月換屆選舉中可實施，包括調整個別功能界別選民資格、實行電子派票、設立關愛隊等，同時亦已就在點票站設置閉路電視，與選管會達成共識。他稱，會盡快提交議案到立法會，又呼籲議員大力支持。

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記者：林曉君