【扮靚湊仔】57歲外婆減齡打扮照顧孫女　化身時尚教主︰湊細路不一定污糟邋遢

▲ 57歲李翠英湊孫時依舊注重打扮，穿上簡約日系Look，成為時尚外婆。

湊小朋友不一定污糟邋遢！老人家亦不一定不可扮靚！內地一名57歲女士結合以上2項原則，在湊孫時依舊注重自己打扮，穿上簡約日系Look。女兒將媽媽的片段上載網絡分享，短時間爆紅，令57歲的李翠英成為了「時尚Blogger」。

▲ 李翠英穿上白色泡泡袖one piece配上白波鞋及髮帶，非常減齡少女。（網上圖片）

外婆級時尚Blogger

綜合內地傳媒報道，57歲的李翠英在2020年4月，於抖音上發布了第一條穿搭短片，其日系減齡打扮吸引很多網民關注，不用兩個月，李翠英的短片播放突破了30萬次，成為長老級的時尚Blogger，之後她不時分享日常妝扮照片。

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李翠英在2019年7月榮升為外婆，一直在女兒家照顧外孫女。有天女兒擔心退休的媽媽在家很悶，幫她開了抖音帳號，並上傳李翠英帶著外孫女出去玩的影片，當時是隨手拍的，沒想到短片登上熱門，收到了好多讚好和留言，大讚她的穿搭風格及看起來很年輕。

束丸子頭 穿泡泡袖連身裙

影片中的李翠英束起丸子頭、頭綁髮帶，身著白色泡泡袖連身裙，背上斜孭袋，帶外孫女四處逛。網民如果不是看到帳號寫明了年齡，僅看穿搭，以為她是年輕媽媽。李翠英表示平時喜歡研究穿搭，會觀察路人的打扮。她分享了自己的穿衣之道︰

穿衣打扮還是要合適自己的最好，穿在別人身上一個樣，自己身上又是一個樣，所以研究穿搭最主要的還是要了解自己。

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李翠英愛牛仔衣、工人褲、運動鞋等，這些在別人看來屬於年輕人的衣物，在李翠英身上也能搭配得大方得體。

我喜歡休閑風的衣服，像這些T恤、短褲、破洞褲都是我經常穿的。我從沒覺得甚麼衣服是不能穿的，只要自己喜歡、合適自己，穿著開心就好。不要將自己限制在年齡的框架內，美麗無關他人，只為討好自己。

照顧孩子不一定穿著邋遢

雖然照顧孫女很累，但李翠英依然保持生活態度，認為照顧孩子並不影響穿著打扮，保持自我，做靚靚婆婆。

誰說做家務、帶孩子就得污糟邋遢，我認為更應該把自己收拾的乾乾淨淨、漂漂亮亮的。

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責任編輯：王明芳