  • 19°C
香港時間 : 2021105日 (二) 20:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食物標籤】尚品金絲蜜棗包裝無標示含二氧化硫及山梨酸　受影響批次須回收

社會 20:10 2021/01/05

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

「尚品」銷售的金絲蜜棗包裝無標示含二氧化硫及山梨酸，受影響批次須回收。（「尚品」官網圖片）

食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（5日）公布，由尚品之薈有限公司經銷的一款國產金絲蜜棗，未有在包裝標示含有防腐劑二氧化硫及山梨酸，違反食物標籤規例，經銷商要回收產品。

產品資料如下︰

  • 產品名稱：金絲蜜棗
  • 產地：中國
  • 經銷商：尚品之薈有限公司
  • 淨重：每包450克
  • 此日期前最佳︰2021年12月31日

中心發言人表示，早前公布從HKTV Mall抽取的「尚品」預先包裝蜜棗樣本防腐劑含量超出法例標準及違反食物標籤規例，於跟進調查時從「尚品」的奧海城分店抽取另一款蜜棗樣本作檢測，結果顯示，樣本含百萬分之69的山梨酸及百萬分之41的二氧化硫，雖然含量符合法例標準，但樣本的食物標籤並未有標明該兩款添加劑的作用類別及其名稱。

中心已知會涉事商戶違規，而有關經銷商亦按中心指示對受影響批次產品進行回收；如有足夠證據，中心會提出檢控。

二氧化硫是一種防腐劑，經常用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫，但對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

相關文章

【消委會】近6成蛋糕高糖或高脂　1件Lady M栗子蛋糕=5茶匙油
12:19 2020/12/15
【消委會】近6成蛋糕高糖或高脂　1件Lady M栗子蛋糕=5茶匙油
【網上購物】消委會實測5間網上購物平台 big big shop落單26日後才送貨 city'super食物送抵已解凍腐壞
10:49 2020/12/15
【網上購物】消委會實測5間網上購物平台 big big shop落單26日後才送貨 city'super食物送抵已解凍腐壞
【消委會】10款口罩獲滿分最平每個僅售2元　5款屬港產【內附完整名單】
10:49 2020/12/15
【消委會】10款口罩獲滿分最平每個僅售2元　5款屬港產【內附完整名單】
食物環境衞生署 添加劑 防腐劑

最高瀏覽

【最後合照】一家三代6人先後染疫 母親自願放棄搶救與女兒ICU牽手告別
18:28 2021/01/04
【最後合照】一家三代6人先後染疫 母親自願放棄搶救與女兒ICU牽手告別
【林美戀】裕美半裸性感拍片被批行為猥瑣　林作：這是藝術【有片】
15:30 2021/01/04
【林美戀】裕美半裸性感拍片被批行為猥瑣　林作：這是藝術【有片】
【星二代】55歲曾華倩曬舊相賀獨仔22歲生日　培育林浩賢成「喇沙飛魚」入中大任港隊泳將
11:41 2021/01/04
【星二代】55歲曾華倩曬舊相賀獨仔22歲生日　培育林浩賢成「喇沙飛魚」入中大任港隊泳將