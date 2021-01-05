【食物標籤】尚品金絲蜜棗包裝無標示含二氧化硫及山梨酸　受影響批次須回收

▲ 「尚品」銷售的金絲蜜棗包裝無標示含二氧化硫及山梨酸，受影響批次須回收。（「尚品」官網圖片）

食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（5日）公布，由尚品之薈有限公司經銷的一款國產金絲蜜棗，未有在包裝標示含有防腐劑二氧化硫及山梨酸，違反食物標籤規例，經銷商要回收產品。

產品資料如下︰

產品名稱：金絲蜜棗

產地：中國

經銷商：尚品之薈有限公司

淨重：每包450克

此日期前最佳︰2021年12月31日

中心發言人表示，早前公布從HKTV Mall抽取的「尚品」預先包裝蜜棗樣本防腐劑含量超出法例標準及違反食物標籤規例，於跟進調查時從「尚品」的奧海城分店抽取另一款蜜棗樣本作檢測，結果顯示，樣本含百萬分之69的山梨酸及百萬分之41的二氧化硫，雖然含量符合法例標準，但樣本的食物標籤並未有標明該兩款添加劑的作用類別及其名稱。

中心已知會涉事商戶違規，而有關經銷商亦按中心指示對受影響批次產品進行回收；如有足夠證據，中心會提出檢控。



二氧化硫是一種防腐劑，經常用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫，但對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

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記者：陳曉瑩