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【新冠肺炎】醫管局建議加強篩查日間服務病人　首次應診準備72小時內病毒測試陰性報告

社會 19:59 2021/01/05

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醫管局強烈建議接受日間服務的病人在首次應診時，應準備72小時內的新冠肺炎病毒測試的陰性報告。(經濟日報資料圖片)

醫管局中央指揮委員會今日（5日）通過傳染病及緊急應變中央委員會加強到訪日間治療中心及接受日間服務病人的感染控制措施的建議。醫管局發言人表示，醫管局強烈建議接受日間服務的病人在首次應診時，應準備72小時內的新冠肺炎病毒測試的陰性報告。
 
醫管局亦建議定期接受日間服務的病人每星期進行一次新冠肺炎病毒測試。如病人在醫院的逗留時間少於兩小時則可豁免有關測試要求，但在醫院逗留期間仍須全程佩戴外科口罩。
 
其他於日間治療中心及日間服務的加強措施包括避免用餐。假如必須提供食物，應以輕食為主，並配合其他感染控制措施，包括以圍板或布簾分隔病人、保持至少一米社交距離、單向座位安排，以及飲食期間禁止交談。以上的加強措施會於各公立醫院的日間服務，包括血液透析中心、日間化療中心及老人日間醫院等推行。
 
另外，醫管局亦正研究在未來兩星期內，為需要照顧較體弱病人的指定員工安排定期測試。初步構思的指定員工群組包括在日間中心為癌症患者提供化療的員工；需要外展到訪其他機構的員工，例如社區老人評估小組、老人精神科外展服務隊；紓緩治療外展小組；腫瘤科病房和血液透析中心的員工。
 
發言人補充，針對近日數宗無病徵病人於社區感染病毒後入院，隨後造成院內感染的情況，醫管局已汲取相關經驗。因應社區仍有多宗新冠肺炎個案，有需要採取以上加強措施，保護病人及前線員工。

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責任編輯：洪芷晴

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