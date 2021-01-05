【新冠疫苗】顧小培反駁薛達指控　反斥對方言論「惡毒詆毀」

▲ 港大微生物學系臨床助理教授薛達早前發文反駁顧小培。(薛達 fb)

免疫學博士顧小培網上一條分析疫苗的短片，港大微生物學系臨床助理教授薛達指排斥是「偽科學」，事件越演越烈，顧小培的短片亦已被YouTube以內容不當、違反使用條款為由下架。顧小培今日(5日)再發文，逐點反擊薛達的批評，指薛達的言論是嚴重指控，反指對方惡毒詆毀，批評薛達對「藥物分布學毫無認識」。

顧小培聲稱片中未有叫市民不要打疫苖，只是他從個人研究藥物的角度去分析，是否接種、接種哪種疫苖效果最佳，應讓市民自行決定。他又逐點回應薛達的五大質疑，包括薛達指肺纖維化是任何嚴重肺炎的潛在結果，沒有證據證明刺突蛋白出現「甲基轉移酶」，顧小培則堅持稱，新冠病毒的刺突蛋白除了幫助病毒進入肺部，過程中還會產生「甲基轉移酶」，將肺的成纖維細胞EGFR的接受體拉在一起，使之分泌會令肺纖維化的膠原蛋白，之後便導致肺衰竭。

顧小培強調，其言論是根據研究報告所言，又反指薛達不了解疫苗測試結果的設計，就直接認定疫苗有效率達9成，稱市民要分析資訊，不能盲從。

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責任編輯：蘇文軒