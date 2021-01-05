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【新冠肺炎】香港心理衞生會艾齡樓有院友初步確診　全院舍院友獲安排撤離

社會 22:10 2021/01/05

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有衞生署外判車隊於艾齡樓外。（擷自黃大仙龍趣區議員莊鼎威fb專頁）

本港新冠肺炎疫情回落緩慢，再有院舍院友初步確診，據了解位於黄大仙下(二)邨的香港心理衞生會艾齡樓一名院友今日(5日)初步確診，衞生署今日晚上派員撤離院舍，安排院疫到檢疫中心隔離。黃大仙(龍趣)區議員莊鼎威表示前後有36人獲安排撤離檢疫，亦已聯絡房署指會為有關地方作清潔消毒。

黃大仙(龍趣)區議員莊鼎威今日晚上於其社交網站專頁表示，接獲街坊報料報稱，有衞生署人員於黄大仙下(二)邨龍吉樓北翼地下的香港心理衞生會艾齡樓，安排撤離。

莊鼎威接受TOPick查詢時透露，據知一名院友今日初步確診，由於院舍屬工場，院友或有密集接觸，故為保安全，獲安排撤離檢疫隔離；而現場所見已有4架車，共接載約36人離開。他稱，已聯絡房署指會為有關地方作清潔消毒，又稱艾齡樓與龍吉樓住戶出入口分開，料對龍吉樓住戶影響不大。

TOPick亦就有關情況向香港心理衞生會艾齡樓查詢，惟院舍以事務繁忙為由，未有回覆。根據香港心理衞生會網頁，位於黄大仙下(二)邨龍吉樓北翼地下的艾齡樓屬中途宿舍，服務對象為15歲以上男精神病康復者及弱智人士，據知內亦設有工場。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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