【確診大廈】深水埗單日增6個案成榜首　新都城2期9座、 美孚新邨5期上榜

▲ 深水埗單日新增6宗個案，何文田邨靜文樓、美孚新邨 5 期各新增2宗個案（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（5日）新增32宗確診個案，1宗輸入個案、31宗本地感染，包括9宗涉及不明源頭感染，22宗與早前個案相關，累計宗數達9,050宗。

衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中深水埗單日新增6宗個案，何文田邨靜文樓、美孚新邨 5 期各新增2宗個案：

九龍城3

寶石戲院大廈 A 座

何文田邨靜文樓x2

油尖旺2

德豐大廈

界限大樓

沙田1

禾輋邨康和樓

葵青2

葵康苑葵逸閣

宏福花園 4 座

觀塘1

德田邨德禮樓

深水埗6

富昌邨富怡樓

華安大廈

明輝大廈

美孚新邨 5 期x2

寶熙苑榮熙閣

九龍城1

何文田邨靜文樓

屯門4

麗寶大廈

翠寧花園 1 座

澤豐花園澤安樓

澤豐花園澤民樓

元朗1

水邊圍邨泉水樓

荃灣1

萬景峯 3 座

西貢2

景林邨景桃樓

新都城 2 期 9 座

大埔1

永誠樓

屯門1

山景邨景麗樓

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責任編輯：鄧凱文