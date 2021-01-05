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【確診大廈】深水埗單日增6個案成榜首　新都城2期9座、 美孚新邨5期上榜

社會 22:28 2021/01/05

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

深水埗單日新增6宗個案，何文田邨靜文樓、美孚新邨 5 期各新增2宗個案（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（5日）新增32宗確診個案，1宗輸入個案、31宗本地感染，包括9宗涉及不明源頭感染，22宗與早前個案相關，累計宗數達9,050宗。

衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中深水埗單日新增6宗個案，何文田邨靜文樓、美孚新邨 5 期各新增2宗個案：

九龍城3

  • 寶石戲院大廈 A 座
  • 何文田邨靜文樓x2

油尖旺2

  • 德豐大廈
  • 界限大樓

沙田1

  • 禾輋邨康和樓

葵青2

  • 葵康苑葵逸閣
  • 宏福花園 4 座

觀塘1

  • 德田邨德禮樓

深水埗6

  • 富昌邨富怡樓
  • 華安大廈
  • 明輝大廈
  • 美孚新邨 5 期x2
  • 寶熙苑榮熙閣

九龍城1

  • 何文田邨靜文樓

屯門4

  • 麗寶大廈
  • 翠寧花園 1 座
  • 澤豐花園澤安樓
  • 澤豐花園澤民樓

元朗1

  • 水邊圍邨泉水樓

荃灣1

  • 萬景峯 3 座

西貢2

  • 景林邨景桃樓
  • 新都城 2 期 9 座

大埔1

  • 永誠樓

屯門1

  • 山景邨景麗樓

社會各界為2021年香港打氣，按此即看片

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

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