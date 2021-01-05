【確診大廈】深水埗單日增6個案成榜首 新都城2期9座、 美孚新邨5期上榜
社會 22:28 2021/01/05
本港新冠肺炎疫情持續，今日（5日）新增32宗確診個案，1宗輸入個案、31宗本地感染，包括9宗涉及不明源頭感染，22宗與早前個案相關，累計宗數達9,050宗。
衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中深水埗單日新增6宗個案，何文田邨靜文樓、美孚新邨 5 期各新增2宗個案：
九龍城3
- 寶石戲院大廈 A 座
- 何文田邨靜文樓x2
油尖旺2
- 德豐大廈
- 界限大樓
沙田1
- 禾輋邨康和樓
葵青2
- 葵康苑葵逸閣
- 宏福花園 4 座
觀塘1
- 德田邨德禮樓
深水埗6
- 富昌邨富怡樓
- 華安大廈
- 明輝大廈
- 美孚新邨 5 期x2
- 寶熙苑榮熙閣
九龍城1
- 何文田邨靜文樓
屯門4
- 麗寶大廈
- 翠寧花園 1 座
- 澤豐花園澤安樓
- 澤豐花園澤民樓
元朗1
- 水邊圍邨泉水樓
荃灣1
- 萬景峯 3 座
西貢2
- 景林邨景桃樓
- 新都城 2 期 9 座
大埔1
- 永誠樓
屯門1
- 山景邨景麗樓
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責任編輯：鄧凱文