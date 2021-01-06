【新冠疫苗】 學者拍片深入淺出闡釋疫苗資訊　疫苗如「操fit免疫系統」

▲ 疫苗陸續面世，但社會卻對安全性、功效等爭論不休。(資料圖片)

新冠肺炎疫情是全球最大公共衞生危機，本來不少人都視疫苗為抗疫希望，但疫苗陸續面世後，社會上卻對安全性、功效等爭論不休。最近網上一條由免疫學博士發表的分析疫苗短片引起爭議，提及港府採購的其中2款疫苗「完全沒有保護作用」，長遠更會導致肝腎衰竭，隨即被港大微生物學系臨床助理教授薛達反駁是假資訊。

網上短片流傳容易，為免公眾繼續被誤導，有其他港大學者亦「加入戰團」，主動拍片以科學客觀、深入淺出分析疫苗好壞，解釋疫苗作用就是要「操fit免疫系統」，短片一出獲得一致好評，資訊讓人容易理解，連資深電台節目主持車淑梅亦有轉發。

免疫學博士顧小培上月中發布一條關於新冠疫苗的短片，觀看次數高達30萬，內容提及mRNA疫苗長遠會導致肝腎衰竭，又聲稱洋葱素及綠茶素具有防感染、恢復肺功能。港大微生物學專家薛達日前於社交平台以千字文公開反駁，直斥片段是他見過「最危險、最毒」；食衞局亦稱，留意到已有專家指出該片段的內容不實，並沒有科學根據，呼籲市民小心核實疫苗資訊，切勿隨便相信網上未經核實的傳聞。

港大生物科學學院副教授林文量近日亦以短片簡述疫苗的作用，希望提供正確資訊，以正視聽。他先在短片中深入淺出地分析，新冠病毒透過表面的棘狀蛋白會「黐住」細胞受體，從而入侵人體，並利用人體細胞作大量複製。

此時免疫系統則會對抗病毒，當中會有2種主要淋巴細胞︰T細胞（T殺手細胞及T幫助細胞）、B細胞，他解釋T幫助細胞協助B細胞產生中和抗體，阻止病毒「黐」受體；T殺手細胞則會主動出擊，當認出受感染的細胞便會攻擊殺滅。

既然如此，為何病情仍會轉差？原因在於免疫反應的速度「唔夠快」，遠遠慢於病毒複製速度︰當認出病毒，淋巴細胞便會激活並分裂對付病毒，但1個淋巴細胞分裂成2個最少需要14小時；但1粒病毒在實驗室細胞培養下，14小時已可變成1萬粒病毒。

這時，疫苗就大派用場。林文量說疫苗的作用就是「操fit免疫系統」，訓練T細胞和B細胞「有記憶」，增加反應速度，「打疫苗好似溫咗書去考試，無打就似無溫書去考試，自然是溫書後合格的機會大啲」。

片中又指出不同疫苗的功用原理，各有優劣，新冠病毒包含多種抗原，包括最表面的簡稱S、內部的N、M、E抗原等。

BioNTech的mRNA疫苗是核糖核酸疫苗，將人工製造出來的棘狀蛋白基因經疫苗打入人體，從而讓免疫系統記憶病毒，產出S抗原的中和抗體阻止病毒入侵；阿斯利康的腺病毒載體疫苗，是以猩猩腺病毒，合成病毒棘狀蛋白，接種後同樣產出S抗原抗體；而科興生產的滅活疫苗則是傳統方法，利用動物細胞大量複製疫苗，透過化學物殺滅病原體，再加入佐劑製成疫苗，亦因為疫苗包含整個病毒，因此會包含所有抗原。

以科學而言，滅活疫苗包含更多抗原，其佐劑亦常應用於一般疫苗上，故副作用相對較少，惟他強調疫苗最終有多少效用要視乎更多臨床數據。但為何外國公司會傾向發展mRNA疫苗？林稱外地藥廠擁有mRNA專利及生產設施，較易量產，成本較低；滅活疫苗要培植大量活細胞，複製大量病毒費時，亦有多重步驟，因此成本甚高。

有研究發現有些新冠病毒的康復者抗體在數月後會消失，是否等於疫苗沒作用？林指未必，即使抗體消失，淋巴細胞仍會記憶到病毒，當遇到病毒時便可迅速激活免疫反應。他又引用外國文獻指，確診的嚴重入院者如無T淋巴免疫反應，死亡率達30至50%，反之如有免疫反應死亡率只為5至10%。因此，疫苗除操fit免疫系統外，即使不幸中招，病情相信仍會輕微。

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