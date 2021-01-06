【考起家長】小三數學題計啱答案仍被扣分　媽媽崩潰求助：到底哪裡不對？

▲ 媽媽不解為何答案正確仍被扣分。

小學生的功課有時都會考起家長，近日台灣一名媽媽就在幫小三孩子覆卷時，發現數學考卷其中一條雖計算正確，卻還被老師扣了3分，令她不明所以，把題目上載至社交平台求救。

這名台灣媽媽在facebook群組「爆廢公社二館」透露，近日就讀小三的孩子把數學考卷拿回家，媽媽看過試題後，發現有一條題目，孩子明明答對答案，卻仍被老師扣掉3分。她表示，自己看了足足3次，還是看不出哪裡不對，於是上網求助。

▲ 媽媽上網求助，不明白孩子錯在哪裡。（facebook圖片）

直式被扣3分

題目是「電梯限重500公斤，現在電梯裡已經載重302公斤的貨物和一位體重75公斤的送貨員，還可以再載重幾公斤？」其實只是一條簡單的減法題，孩子也列式「500-302-75 =123」，不過孩子所寫的直式解法，卻被老師圈起來，並扣減3分。

不少網民紛紛為媽媽解難，有網民指出，直式減法不能一次減兩個數字，需要按老師教法，需要列2條直式，不可連減，「這階段老師應該是要看計算過程，訓練及建立邏輯計算過程，對高中、大學的計算會有幫助，邏輯思考能力也有幫助。」

建構式數學

後來，媽媽亦更新帖文稱，已經讓孩子到學校問過老師，老師表示需要分開兩次計算。她又指，她發文與沒有怪罪老師的意思，只是希望知道孩子錯在哪裡，免得將來重蹈覆轍，

原來現在孩子學的是建構式數學，這是我以前沒接觸過的，反正老師怎麼教，我們就是怎麼學。

不少網民了解真相後，紛紛自嘲，「先去報名重讀小學」、「不同思維，造就不同人生」，但亦有人認為「數學公式搞的那麼複雜！出社會是用的到？完全違反了教育的目的......」、「反正出了社會老闆只看答案對不對」。

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責任編輯：王明芳