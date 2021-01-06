【重新出發】前主播柳俊江陷低潮受盡冷言　柳爺自彈自唱《我真的受傷了》：好多了

▲ 涉打鬥危駕歷人生低潮，柳俊江收拾心情重新出發。

前TVB新聞主播柳俊江去年經歷人生低潮，先後傳出婚變、涉嫌打鬥以及涉嫌危險駕駛被捕，歷盡失意的他趁著新一年的開始，轉換心情面對人生。柳俊江在昨晚（1月5日）於個人社交平台 發文分享感受，並鼓勵同路人：「如果你也經歷人生低點，請不要淪陷於冷言冷語。」

現年39歲的柳俊江去年被是非纏身，九月初於觀塘一間餐廳涉嫌打鬥，當時其妻雷康怡與一名男姓友人用膳，柳俊江突然出現並與該名男子發生口角繼而動武。

及後柳俊江承認與男子發生衝突，以及與結婚十年的太太處於分居狀態，但卻未有就婚變傳聞作出回應。

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▲ 傳出婚變後，柳爺換上新造型。（instagram圖片）

禍不單行

面對感情缺失落力活得更好的柳爺，染上一頭金髮，投入野外、行山運動，甚至帶一對子女露營、夜行，但又因為野外生火遭網民圍攻。

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直到年底，柳俊江於尖沙咀駕駛私家車，疑未有依交通燈號指示停車，令一架駛至漆咸道南交界時的電單車收掣不及，與其相撞，柳爺因為涉危險駕駛再度被捕。

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▲ 柳後江昨晚發文分享經歷。（instagram圖片）

處於低潮時期的柳爺，不時在網上發表感性文章，慨嘆人生的不幸。直到昨晚，他再度發表長文，有別早前的「暗黑」風格，變得正面：

有人問：「喂，除衫影相，你到底走甚麼路線？」 我都有一刻問過自己，走甚麼路線？而其實，走甚麼路線，把別人的觀點當成人生指標，真的重要嗎？ 就像登山，路線往往有很多條，其實走哪一條，根本不重要，重要的是：你的目標在那裡？ 可望即可至，能看到的終點就能憑雙腳跑到。心中有數的事，毋須別人指點作導航。好好地做人、對我愛的人負責任、追求一個進步的自己、展現真我的個性，並不需要事事得到完美的評價。停下來梳頭化粧包花紙，不如切切實實地努力攀向心中所繫的高點。 旁人喜歡或不喜歡我，並不重要。做一個讓自己喜歡的人，才是真實的全部。因為可能性是廉價的，真實性才貴重。人家指點說：可能佢乜，可能佢物，都不用基於全然的事實依據，世上沒有比這些話更廉價、更稍瞬即逝。 2021年1月，如果你也經歷人生低點，請不要淪陷於冷言冷語。世上沒有人比你更瞭解自己，更清楚你的終點所在。自己負起責任，尋找自己的路線，登頂的風光，一定勝過路上的目光。

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▲ 自彈自唱「我真的受傷了」。（instagram截圖）

不少網民留言為其打氣，希望他來年活得更好、努力做好自己。接連在凌晨時份，柳爺上載一段自彈自唱《我真的受傷了》的影片，雖然歌詞晦暗，但柳爺留言表示：「能夠好好唱完這首歌，證明我好多了。」

同場加映：鍾志光專訪

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