【新冠肺炎】新增25間食肆曾有確診者到訪　包括大埔譚仔三哥、屯門霸嗎拉麵

▲ 新增25間食肆曾有確診者到訪，包括大埔譚仔三哥、屯門霸嗎拉麵。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（5日）新增32宗確診個案，1宗輸入個案、31宗本地感染，包括9宗涉及不明源頭感染，22宗與早前個案相關，累計宗數達9,050宗。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增25間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增的6間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島

東區 丹拿道46號 日木三分 28/12/2020 8875

灣仔 軒尼詩大廈 大家樂 30/12/2020 9009

九龍

油尖旺 香港藝術館 Hue Dining 25/12/2020 8896

油尖旺 國際廣場 金牌小龍 27/12/2020 8916

觀塘 有利大樓 Le Three 28/12/2020 8896

深水埗 福榮街120-122號 馬德里餐廳 29/12/2020 8944

深水埗 西九龍中心 凱日宴會廳 30/12/2020 8899

油尖旺 新旺大樓 輝記雞粥檔 30/12/2020 8912

油尖旺 大全樓 十三少酸菜魚 30/12/2020 8917

黃大仙 慈雲山中心 大快活 30/12/2020 8922

深水埗 長安大廈 大家食 31/12/2020 8912

觀塘 秀茂坪商場 小洋蔥 01/01/2021 8917

黃大仙 彩虹道街市及熟食中 心 01/01/2021 8953

油尖旺 德昌商業大廈 譚仔雲南米線 01/01/2021 8980

九龍城 北帝街28號A 煌興火鍋菜館 01/01/2021 9013

九龍城 民泰街43號 金坊泰國美食 02/01/2021 9016

新界

元朗 昌發大廈 雲貴軒米線專門店 29/12/2020 8942

大埔 儲金閣 譚仔三哥米線 30/12/2020 8942

元朗 仁義大廈 深仔記 31/12/2020 8916

大埔 大埔廣場 多多車仔麵 31/12/2020 8942

大埔 昌運中心 滿腹食堂 01/01/2021 8942

西貢 萬年街87-89號 全記海鮮菜館 01/01/2021 9037

元朗 天晴商場 美心MX 02/01/2021 8998

屯門 屯門市廣場1期 霸嗎拉麵 02/01/2021 9032

葵青 活@KCC 龍皇酒家 03/01/2021 9037

確診者居住大廈名單，請看：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣