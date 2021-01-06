【無品乘客】巴士自私男女虛報地址　涉誤導警務人員及違口罩令被捕

▲ 巴士自私男女虛報地址被捕

一對男女乘搭昂坪巴士期間因未有戴好口罩，不但不理車長勸喻，更向車長作出人身攻擊並舉中指，事後車長報警處理。當時警員接報到場，案件由大嶼南分區跟進。及至1月5日晚上，警方發現有人提供虛假的個人住址，以涉嫌誤導警務人員拘捕二人，並因二人違反防疫令發出定額罰款通知書。

該段影片於網上廣泛流傳，引發全城熱議。一對男女結伴坐於巴士最後一排，他們的口罩未有覆蓋鼻子。車長要求二人戴好口罩，隨後二人向對方卻作出人身攻擊，斥車長「你可唔可以唔好咁醜樣呀？」。

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及後車長報警處理，警員到場後，涉案29歲女子報稱血糖低不適，要拉低口罩。警方原本將案件列「糾紛」及「有人不適」，但經調查後，懷疑有人違反《預防及控制疾病條例》，交由大嶼南分區跟進。

及至1月5日晚上9時許，警方以涉嫌向警務人員明知地提供虛假資料以誤導警務人員罪名，在紅磡拘捕一名29歲姓林女子及一名23歲姓陳男子。警方又指，二人疑違反防疫令，因此警員稍後向他們發出定額罰款5000元告票。

警方提醒，市民應顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。 據報道指，警方正向拍片者及目擊證人，跟進片段進行蒐證，稍後會採取行動，追究不戴妥口罩之違法行為，不排除向各人發予5000元定額罰款通知書。

根據第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，乘客在公共交通工具上及港鐵已付車費區域須一直佩戴口罩，而口罩須覆蓋其口和鼻，並使口罩貼著其鼻、下頦和臉頰。條例又指，如發現有乘客違反條例，警務人員或該交通工具的司機均有權要該人離開車廂。

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責任編輯：羅嘉欣