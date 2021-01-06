【食用安全】日本進口士多啤梨熱賣　台驗出熊本士多啤梨農藥及重金屬鎘超標

日本進口的士多啤梨一向深受民眾歡迎，惟台灣食藥署檢驗兩款分別來自日本佐賀縣及熊本縣的士多啤梨，結果嘎縣，兩款進口士多啤梨皆含有殘餘農藥，其中熊本士多啤梨同時被驗出重金屬鎘超標，目前已要求商家退運及銷毀。

綜合台媒報道，台灣食藥署昨（5日）公布邊境檢驗不符合食品，其中來自日本出口新鮮士多啤梨（熊本），檢出殘留農藥氟尼胺0.52ppm和檢出重金屬鎘0.09mg/kg，總共2.5公斤依規定退運或銷毀，發現重金屬超標也是半年來首見。另日本新鮮士多啤梨（佐賀），檢出農藥氟尼胺0.21ppm、賽安勃0.33ppm殘留含量不符規定，同樣是2.5公斤依規定退運或銷毀。

除了兩款日本進口士多啤梨不及格，日本出口「MIKAKUTO味覺糖 草莓味軟糖（MIKAKUTO PUCCHO ICHIGO CANDY）」檢出甜味劑新橙皮苷二氫查爾酮0.02 g/kg含量不符規定，總共288公斤。

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食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，賽安勃和氟尼胺都是殺蟲劑，賽安勃在台灣只允許用於茶葉類作物，氟尼胺則是用在瓜果、菜類作物，兩種殺蟲劑都不能使用在草莓作物。現行檢驗標準，氟尼胺定量極限為0.01ppm，賽安勃為不得檢出，鎘限量為0.05mg/kg。目前已要求業者退運或銷毀，未來針對不合格產品的進口商，也會將加強抽驗頻率。

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責任編輯：羅嘉欣