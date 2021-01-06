【郊遊樂】粉嶺流水響水塘落羽松 1月泛紅天空之鏡美如仙境 【附最佳拍攝時間】

▲ 粉嶺流水響水塘落羽松，1月泛紅天空之鏡美如仙境。相片獲DIRECTORPHOTO 授權轉載

粉嶺流水響素有香港版天空之鏡的美譽，近日在不少社交媒體上，都被粉嶺流水響天空之鏡的靚相洗版。在新冠疫情下，大家都趁周末或新年假期到郊外走走影靚相。Facebook 群組「DIRECTORPHOTO 」版主日前就到流水響影靚相，拍下一張張落羽松天空之鏡美景。

他指，自己4年來都沒有去流水響，今年重遊舊地，剛好佔盡天時地利，趁未天光便開車來，還好天氣尚算配合，可以拍到較平靜的水面，超滿足了。

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被問到最佳拍攝時間，他指，大約早上9時所有紅樹(落羽松)才會曬到太陽，但那時遊人會較多，遊客要自己衡量。落羽松將於1月尾完全變紅，想影靚相便要把握時間。

他又提醒，拍攝最好帶備長鏡，可更集中表達主題。最重要就是大家記得愛護郊野，自己垃圾自己帶走。不少網友指，流水響的天空之鏡美景，仿如置身日本輕井澤。

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位於粉嶺鶴藪的流水響，有絕美的天空之鏡水塘，環境舒適寧靜，路線輕鬆易行，是郊遊影相好選擇。但在疫情下，郊遊時緊記一定要戴好口罩，保持社交距離，愛護郊野公園。

前往方法:

乘車：小巴52B粉嶺鐵路站 - 鶴藪

(流水響道與鶴藪道交匯處下車)

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