【名牌爭議】LOUIS VUITTON推出牛皮瑜伽墊　被印度指褻瀆神明要求下架

▲ LV牛皮瑜珈墊被印度認為褻瀆神明。（圖片LV官網）

高級時裝獨沽一味只生產時裝的定律已成過去，特別是一些大集團下經營的超級品牌，產品已經向四面八方伸延。例如Louis Vuitton早在十多年前已經朝著這方面進發，最近Louis Vuitton更積極拓展生活藝術系列，當中包括單車、啞鈴和網球拍等，不過，其中的一張瑜伽墊就搞出個「大頭佛」來。

▲ 售價$18,500的LV瑜珈墊。（圖片LV官網）

這一張價值港幣$18,500的瑜伽墊，Monogram帆布搭帶及卡片套，加上防滑表面，外表看來沒有太大問題，但瑜伽墊本身用上牛皮製造就出事。

事源印度教政治家Rajan Zed指出瑜伽本身是印度一種古老而又神聖的傳統，雖然今天大家視它為一種運動，但基本上本義未曾改變，而牛在印度是一種被視為神聖的動物。因此，用牛皮製造瑜伽墊是一種褻瀆神明的行為，要求Louis Vuitton立即下架和停產。

▲ 瑜珈墊用上牛皮製造，再加上防滑的Monogram商標。（圖片LV官網）

不過，事件發酵後，至今品牌仍未作表態，產品仍然在品牌官網上發售。

其實，東西方的思想、傳統和風俗來得截然不同，歐美品牌要生產產品打入當地市場，今天的設計師更要做足背後的資料搜集，以上類似的「個案」近年更是相繼發生，例如Prada和Gucci等超級大牌都曾經觸礁，險些造成擺賣行動，可見今天做設計師真的並不容易。

記者：何偉雄