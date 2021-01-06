【名牌爭議】LOUIS VUITTON推1.85萬元牛皮瑜伽墊　被印度指褻瀆神明要求下架

近年Louis Vuitton積極拓展生活藝術系列，當中包括單車、啞鈴和網球拍等，不過，其中的一張瑜伽墊就搞出個「大頭佛」來。

這張價值港幣$18,500的瑜伽墊，Monogram帆布搭帶及卡片套，加上防滑表面，外表看來沒有太大問題，但瑜伽墊本身用上牛皮製造就出事。

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事源印度教政治家Rajan Zed指出，瑜伽本身是印度一種古老而又神聖的傳統，雖然今天大家視它為一種運動，但基本上本義未曾改變，而牛在印度是一種被視為神聖的動物。因此，用牛皮製造瑜伽墊是一種褻瀆神明的行為，要求Louis Vuitton立即下架和停產。

不過，事件發酵後，至今品牌仍未作表態，產品仍然在品牌官網上發售。

網紅無睇標籤錯將LV披肩放洗衣機 洗完$5800披肩變地布

日前台灣一名擁87萬Followers的IG美女網紅，錯手將$5800的LV披肩放入洗衣機清洗及烘乾，拿出來後驚變一條地布！

▲ 早前有網民錯手把價值$5800港元的灰色LV披肩丟進洗衣機，洗完卻變得面目全非。

台灣IG女神元元（吳婕安）被台灣網民封為「呆萌系女神」，不時有大頭蝦的事件發生。近日她錯手把價值$5800港元的灰色LV披肩丟進洗衣機，洗完卻變得面目全非。

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記者：何偉雄