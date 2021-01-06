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【資助計劃】​「拍住上」金融科技資助計劃　2月26日起接受申請

社會 10:59 2021/01/06

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財經事務及庫務局今日（6日）公布，「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃2月26日至6月30日期間接受申請，計劃旨在鼓勵傳統金融機構與金融科技企業，就創新金融服務產品進行概念驗證測試。
 
財經事務及庫務局局長許正宇表示，透過計劃希望業界可把握機會，積極提出和測試各項嶄新可行的金融科技應用方案及產品，特別是在合規科技、貿易融資、跨境支付以及人工智能投資顧問等日趨普及並與日常經濟活動和民生息息相關的領域，令香港的金融服務業更上一層樓。

局方指出，在資助計劃下，每個獲批的概念驗證測試項目一般可獲最多100,000元的一次性直接資助，若有關測試項目涉及跨金融界別或跨境應用（如粵港澳大灣區、東南亞國家聯盟地區）等更複雜、廣泛的領域，則可獲最多150,000元的資助額。金融機構可自行為受資助的測試項目提供額外資源。政府已預留1,000萬元作推行計劃之用。   

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記者：陳麗娜

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