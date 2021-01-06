【酒店優惠】海洋公園萬豪酒店推6個超值住宿優惠　$888包入住雙人豪華客房25小時及3 道菜晚餐【附更多優惠套餐】

▲ 海洋公園萬豪酒店推出6個超值住宿優惠！（圖片來源：官網）

香港海洋公園萬豪酒店又再減價，當中「嘆盡25小時住宿計劃 」星期日至四入住再平$100，房價只需 $888（連服務費 $977），客人可在房內享用3道菜晚餐及延遲退房至下午4時。此外，酒店亦推出多個優惠，大家在官網選擇「Deals and Packages」便會見到以下優惠套票。

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嘆盡25小時住宿計劃 $888起

香港海洋公園萬豪酒店「嘆盡25小時住宿計劃 」（Feast In The Room 25-hour stay），星期日至四房價$888（連服務費$977）起，星期五、六入住房價$999 （連服務費$1,099），可以延遲退房至下午4時，入住25小時。

客人可入住豪華客房住宿一晚及在客房內享用3道菜晚餐，更貼心為駕車人士安排免費代客泊車服務。如果想吃得更盡興，晚餐可以優惠價追加海鮮拼盤或指定葡萄酒。

此外，住客於海灣餐廳、Pier 酒廊及客房餐飲服務亦可享7折優惠，加$299（連服務費$329）更可以帶1隻犬隻入住（最多兩隻），酒店會免費提供房內犬隻用品及歡迎禮盒。

適用入住日期：即日起至2021年1月31日

冬日悠閒體驗住宿計劃 $999起

酒店推出適合情侶及閏蜜的優惠套餐：冬日悠閒體驗住宿計劃（Festive Chill Room Package），二人房價 HK$999 （連服務費 HK$1,099）起，包豪華客房住宿一晚、Pier 酒廊雙人下午茶及招牌無酒精雞尾酒工作坊，學做調酒師。

同樣，加$299（連服務費$329）更可以帶1隻犬隻入住（最多兩隻），酒店會免費提供房內犬隻用品及歡迎禮盒，優惠只適用至2021年1月31日。

適用入住日期：由即日起至 2021年3月31日（優惠不適用於2月12至15日）

Delish Eatcation Room Package $1,199 起

如想放肆地吃大餐的話，可考慮這個套餐！套餐包一晚豪華客房、Marina Kitchen 雙人自助午餐，每晚房價 HK$1,199（ 連服務費 HK$1,319）起 。

同樣，加$299（連服務費$329）更可以帶1隻犬隻入住（最多兩隻），酒店會免費提供房內犬隻用品及歡迎禮盒。

優惠日期：即日起至 2021 年 1 月 31 日

汪星人要外宿住宿計劃 $999 起

如想去酒店玩樂來一個Staycation，但又掛念在家中的寵物，不如帶牠們一起去渡假！汪星人要外宿住宿計劃（Paws on Vacation）二人一狗房價只要 HK$999 （連服務費 HK$1,099）起，即使星期五、六入住都不加價。

房內返有寵物需要的寵物床、寵物墊、水及食物兜、犬隻用尿片及消毒噴霧，以及一份專屬毛孩的迎賓禮盒。客人可於入住期間早上9點到下午6時帶同寵物到酒店地下的戶外空間散步。

房價已包一隻少於 15kg 的狗狗入住，第二隻狗狗入住每晚要加 HK$399 （連服務費 HK$439）（於 1 月 31 日前入住第二隻狗狗更免費），每房最多可容納兩隻犬隻。

餐飲方面，包括尊享海灣餐廳、Pier酒廊之戶外座位用膳及房間餐膳服務七折優惠（只適用於指定日子）。

適用入住日期：由即日起至 2021年3月31日

萬豪小護照家庭住宿計劃 $1,290起

一家人玩樂可以選擇「萬豪小護照家庭住宿計劃」（Kids eat free – M Passport Package），兩大一小房價 HK$1,290 （連服務費 HK$1419）起，星期五、六入住價錢不變。

套餐包括豪華客房住宿一晚、免費萬豪小護照活動一節、12 歲以下小童免費餐飲服務及小童客房設備，如兒童牙刷或浴袍等，最多可以入住 2 個 12 歲以下小童。

另外，這優惠可以提早至 10時入住，延遲至3時退房，入住24小時。

適用入住日期：2020 年 12 月 24 日至 2021 年 2 月 20 日

Klook獨家優惠：「食‧住‧樂」渡假優惠 $1,307起

海洋公園萬豪酒店將延長「食‧住‧樂」渡假優惠至2021年1月15日，逢星期日至四入住房價 HK$1,307（已連服務費），逢星期五、星期六、公眾假期前夕及公眾假期入住房價 HK$1,527（已連服務費），包海洋公園萬豪酒店尊貴客房住宿一晚、於Pier Lounge & Bar雙人早餐、8張 HK$100 麗新集團餐飲禮券及免費泊車優惠。

其中餐飲禮券優惠期至2021年1月15日，適用於麗新集團多達13間餐廳，包括海洋公園萬豪酒店內的Prohibition和南海小館，餐飲禮券亦適用於午市堂食及外賣自取。

適用入住日期：由即日起至2021年1月15日

Klook獨家優惠：「食‧住‧樂」渡假優惠預訂網址【按此】

香港海洋公園萬豪酒店

地址：香港仔黃竹坑道180 號

官網優惠預訂方法請【按此】（選 Deals and Packages）

同場加映：節日必備朱古力甜品，即睇【下一頁】

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責任編輯：陳珈希