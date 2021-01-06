【百年古蹟】入夜後擅闖主教山配水庫影相　男子「小紅書」發文分享打卡攻略

▲ 有男子入夜後擅闖主教山配水庫影相，並於「小紅書」發文分享打卡攻略。

深水埗主教山配水庫的食水減壓缸進行清拆工程期間，意外發現地底埋藏百年歷史建築。水務署早前呼籲公眾切勿擅自進入工地，以免出現危險。不過卻有網民發現，有人在入夜後擅闖配水庫影響，並上傳到社交平台分享「打卡」心得。

有網民昨日（5日）於連登討論區上以「有人擅闖主教山蓄水池+喺小紅書教大陸人去打卡」為題發文，指於在社交平台Instagram搜尋有關攝影的帖文時，發現一名男子上載了到主教山配水庫打卡的照片，從相中可見，男子站在蓄水池中，手持造型書燈，而Instagram帖文寫道「Adventure of a lifetime」（一生的冒險）。樓主斥責男子的行為：

佢仲要好威威咁放埋上ig story，慌死人唔知佢係夜晚擅闖入去。

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樓主更發現，該男子將相片上載到內地社交平台「小紅書」上，分享到主教山打卡的心得，他在文中感激當地居民阻止了清拆工程繼續進行，又表示「很難得在香港看到這樣精彩絕倫的建築，所以在完全封閉前趕緊拍了兩張」。樓主不禁問道：

點解一個成百年歷史遺跡會有咁大嘅保安漏洞？咁咪好容易有人去破壞歷史建築？佢咁做有冇犯法？

事件引起熱議，不少網民批評該男子的行為，認為即使存有保安漏洞，亦不應擅自闖入，「鼓吹緊人破壞古蹟，破壞香港歷史文化」、「係咪可以報警」。亦有不少內地網民於「小紅書」帖文下留言，「你偷跑進去還拍照公告天下，怕是沒人知道嗎？」、「沒素質、沒公德心，還要別人模仿你」、「無知愚昧」。

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責任編輯：羅嘉欣