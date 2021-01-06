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【緋聞情侶】馮盈盈鄭衍峰因一件事令戀情告終　FYY搬出愛巢即獲名車接送

娛樂 11:28 2021/01/06

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馮盈盈與鄭衍峰被指一年情玩完。

在TVB節目《#後生仔傾下偈》任主持的馮盈盈與鄭衍峰，一直被傳拍拖，二人雖然一直沒承認戀情，可是馮盈盈與鄭衍峰亦從不忌諱地公開耍花槍。

不過，今日（1月6日）有報道就指，馮盈盈與鄭衍峰的一年情已玩完。盈盈也早已搬離深水埗愛巢，與家人租住在將軍澳的海景豪宅。

【明星扮靚】馮盈盈正式進軍YouTube 公開出浴片親授6招美顏去水腫【有片】

馮盈盈與鄭衍峰去年傳出緋聞。（Instagram圖片）

馮盈盈獲名車接送

馮盈盈與鄭衍峰去年傳出緋聞，二人在節目時不時趁機放閃，更貼出站在LOVE字前的合照，引人聯想。在節目外，鄭衍峰又被拍到可隨時揸馮盈盈的私家車，又可上女方的住所，及穿情侶裝等，不過二人都堅稱是朋友關係。

至去年馮盈盈搬進深水埗的單位後，甚至有指與鄭衍峰同居。

但至去年底馮盈盈卻搬出愛巢，與家人租住月租4萬的將軍澳海景豪宅，不時晒出單位的好風景，最近更晉升YouTuber界拍片，首集已是大尺度的浸浴。

【明星扮靚】馮盈盈正式進軍YouTube 公開出浴片親授6招美顏去水腫【有片】

馮盈盈與鄭衍峰以前不避忌談及緋聞。（Instagram圖片）

馮盈盈與鄭衍峰的一年情告終，有傳是因為女方不肯公開戀情所致，鄭衍峰現時也只能自己一人繼續住在深水埗的單位。

另外，馮盈盈也被指搬離愛巢後，已獲名車接送，非常有睇頭。

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【富貴港姐】馮盈盈被指晒20萬Hermès手袋　傳一個原因令FYY愈住愈豪

為情吵架 被高層照肺

二人分手後現身公開場合亦有所忌諱，如尷尬合照及再度否認戀情等。而鄭衍峰在IG上更少向馮盈盈派Like，並在不同的帖文上寫上疑似暗示失戀的句子，如「所謂青春就是一場迫不得已的成長」等。

有指二人曾為公開戀情與否一事在電視城內嘈交，不過就因此驚動高層照肺，但馮盈盈接受訪問時就指當時或在排練劇本。

但從種種跡象可見，二人分手後似乎已再見不是朋友。

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同場加映：蔡思貝專訪 

撰文 : TOPick 柴犬出動

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