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【視后剖白】胡杏兒內地發展遇困境　自爆難當女一兼受惡評：說我大陸撈金

娛樂 11:46 2021/01/06

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坦承進軍內地少當女一機會，杏兒豁達面對惡評：「寫我回大陸撈金！」

現年41歲胡杏兒，早前宣布再懷第三胎，近日正懷孕的杏兒接受內地節目《送一百位女孩回家》訪問，除談到三度為人母的心情，亦提及返內地發展事業遇到的困境，貴為視后的杏兒更坦言很難接到第一女主角的作品。

胡杏兒去年參加內地綜藝節目《演員請就位2》，展現連場喊戲大騷演技，結果受到關注，作為節目中唯一一位香港演員，其演出大獲好評，最後更奪得冠軍寶座。

人母杏兒依然身型甚fit。（微博圖片）

坦言已沒機會做女一

原來胡杏兒在參演節目時，已經知道再懷第三胎，但為免影響拍攝進度，也知道沒有特權，故未有即時公開，至節目完結才在去年底公布喜訊。

近日杏兒在內地節目《送一百位女孩回家》亮相，當中便大方挺著孕肚受訪，而談到返內地發展感受，杏兒道出自己自己面臨演員的困境。

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她坦承現時沒有演到女主角的機會：「沒有女一演了現在，我覺得很難。其實我一直就會覺得，你說演技的比拼是很難公平的。」

主持驚訝連胡杏兒都沒有工作機會，杏兒道：「對啊，胡杏兒是誰啊，胡杏兒不代表誰的。」

【夫妻放閃】胡杏兒與丈夫結婚5周年放閃　幸福人妻：木婚已經像木頭一樣堅固了

在《演員請就位2》成冠軍。（微博圖片）

【演員請就位2】胡杏兒相隔9年再奪演員獎 重遇「Sam哥」吳鎮宇感觸落淚

她又指演技不受認可，在網上也有不少惡評，：「甚麼回大陸撈金啊，那些都會寫。」

講到現時工作量，杏兒坦承近期都沒有接到工作，另一方面是因她正預備當媽媽，自言跟老公一直希望有三個小孩。

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在節目預告中，杏兒亦有提及踏入40歲心情，又稱從沒想過會嫁入豪門，覺得機會不是自己的，她亦享受平凡，因生活簡單可演平凡人角色。

不過，杏兒在參加《演員請就位2》後，工作機會增加，邀參加出席多個晚會，更擔任央視跨年晚會粵港澳大灣區分會場的主持人，地位提升不少。

同場加映：楊卓娜廚房

撰文 : TOPick柴犬出動

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