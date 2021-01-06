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人氣插畫角色為食妹登陸荃灣廣場　4大賀年打卡位粉紅櫻花步道最吸睛

休閒消費 13:25 2021/01/06

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

1月21日起，荃灣廣場將設有PLASTIC THING 為食妹新春裝置，4大可愛打卡位必去。（荃灣廣場提供）

啱啱過完聖誕，新年又就快到喇！今年不能出遊，荃灣廣場的PLASTIC THING 為食妹新春的打卡位，可能是一好去處。

一向甚受歡迎的為食妹，由本地插畫家Plastic Thing所創作，今次為食妹更登陸荃灣廣場，做新春裝置打卡位的主角。當中包括20米長的「為食妹賀年日程表」、「圓」美過肥年祝願亭、「金牛滿載富貴屋」及「粉紅櫻花步道」，全個商場不同位置都有為食妹的身影，適合一家大細趁住新年，去返輯靚相。

    點擊圖片放大
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當中的粉紅櫻花步道，紅粉菲菲的讓大家補償內心去日本打卡的欲望，兩旁被多棵櫻花樹包圍步道外，更有成雙成對的粉紅小牛，明年牛年前來，可謂應景而吉祥。另外有20米長「為食妹賀年日程表」，可與為食妹互動，坐在搖搖板和飯椅上跟為食妹合照。街坊們也可轉動金幣滾輪、翻開大吉大利御守和拉出揮春。

除了有大型裝置可以打卡，荃灣廣場更推出為食妹主題的「胖」你幸福利是封，利是封上印有搞鬼的祝福語如：「食極唔肥」、「無限金錢」、「天賜良緣」等等，單一消費滿$800或以2,500 The Point 會員積分就可換領一套，數量有限、換完即止，想要的粉絲記得留意啦！

「荃灣廣場 x PLASTIC THING 食得是福迎新春」

日期：1月21日至2月28日
時間：10:30am至8:30pm（ 星期五至日及公眾假期至10pm）
地點：荃灣廣場

同場加映：食得是福，過時過節偶爾吃得邪惡一點也不過份，大家不妨做金黃香脆的氣炸月亮餅，食譜即睇【下一頁

記者：Panda

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