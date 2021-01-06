【開心速遞】未演《愛回家》「佐治」前工作量少　張明偉曾為偏瘦身型感自卑【有片】

▲ 張明偉由排骨仔成鋼條型肌肉男。

拍於3年前的《堅離地愛堅離地》終於「出土」，在劇中演毒男的張明偉，在個人社交媒體表示3年前未遇到《愛‧回家之開心速遞》George的角色前，工作量不多，並分享自己如何尋求改變。

張明偉在IG發文：「2017年影嘅相，3年時間話長唔長，話短唔短，但感覺變化好大。嗰時正正係拍緊依家電視播嘅#堅離地愛堅離地 ，做一個毒男，但偏偏好比心機操。因為當時未做佐治，工作量少得可憐，所以好想break the mold，証明自己！」

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▲ 拍攝《堅離地愛堅離地》開始操肌。（張明偉IG）

曾為身型偏瘦不快

明偉續指：「雖然依家老咗些少，但我好期待繼續做唔同嘅角色俾大家睇！」

他曾接受TOPick訪問表示，自己身高180cm，體重曾只有135磅，身材偏瘦，小時候曾因長期佔領班級最瘦小的位置而不開心。

▲ 張明偉積極操肌。（陳智良 攝）

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排骨變鋼條型肌肉

體質屬不易吸收的明偉表示，「瘦底」要操肌也有困難之處，因為營養吸收不足便不會增磅，在增磅的日子，明偉一天需要吃6餐，所以有時正在拍劇或夾band時，都要抽5分鐘吃飯或蛋白粉，令身體不斷有東西吸收，增加營養。

明偉表示：「我體質較不易吸收，所以事倍功半，雖然增加了10多磅，但可能用同樣的時間，別人已增了20磅，除做gym，其實最辛苦是吃東西。」

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明偉稱：「像我這樣不吸收的人，不能一次吃很多，因身體會負荷不了，所以少食多餐，例如每3個小時吃一餐。」

操練初時，明偉因力量較弱，食量也跟不上，後期按照教練的建議增加力量和肌肉，令明偉在在大半年間由135磅增加到150磅。

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