  • 19°C
香港時間 : 2021106日 (週三) 13:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開心速遞】未演《愛回家》「佐治」前工作量少　張明偉曾為偏瘦身型感自卑【有片】

娛樂 13:12 2021/01/06

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

張明偉由排骨仔成鋼條型肌肉男。

拍於3年前的《堅離地愛堅離地》終於「出土」，在劇中演毒男的張明偉，在個人社交媒體表示3年前未遇到《愛‧回家之開心速遞》George的角色前，工作量不多，並分享自己如何尋求改變。

張明偉在IG發文：「2017年影嘅相，3年時間話長唔長，話短唔短，但感覺變化好大。嗰時正正係拍緊依家電視播嘅#堅離地愛堅離地 ，做一個毒男，但偏偏好比心機操。因為當時未做佐治，工作量少得可憐，所以好想break the mold，証明自己！」

【開心速遞】《愛回家》佐治智救Anita感情更進一步　張明偉+梁茵勢成新CP【有片】

拍攝《堅離地愛堅離地》開始操肌。（張明偉IG）

曾為身型偏瘦不快

明偉續指：「雖然依家老咗些少，但我好期待繼續做唔同嘅角色俾大家睇！」

他曾接受TOPick訪問表示，自己身高180cm，體重曾只有135磅，身材偏瘦，小時候曾因長期佔領班級最瘦小的位置而不開心。

張明偉積極操肌。（陳智良 攝）

【新一代小鮮肉】丁子朗由排骨仔變爆肌男　分享39吋胸肌練成大法【有片】

排骨變鋼條型肌肉

體質屬不易吸收的明偉表示，「瘦底」要操肌也有困難之處，因為營養吸收不足便不會增磅，在增磅的日子，明偉一天需要吃6餐，所以有時正在拍劇或夾band時，都要抽5分鐘吃飯或蛋白粉，令身體不斷有東西吸收，增加營養。

明偉表示：「我體質較不易吸收，所以事倍功半，雖然增加了10多磅，但可能用同樣的時間，別人已增了20磅，除做gym，其實最辛苦是吃東西。」

    點擊圖片放大
    +8
    +7

明偉稱：「像我這樣不吸收的人，不能一次吃很多，因身體會負荷不了，所以少食多餐，例如每3個小時吃一餐。」

操練初時，明偉因力量較弱，食量也跟不上，後期按照教練的建議增加力量和肌肉，令明偉在在大半年間由135磅增加到150磅。

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【型爆中佬】56歲鄭浩南霸氣健身　凍齡「司徒浩南」Chok樣操肌
13:23 2020/09/28
【型爆中佬】56歲鄭浩南霸氣健身　凍齡「司徒浩南」Chok樣操肌
【明星扮靚】簡淑兒靠3招塑出鋼條身型　Jessica操肌心得：不可操之過急
19:18 2020/10/28
【明星扮靚】簡淑兒靠3招塑出鋼條身型　Jessica操肌心得：不可操之過急
【拳王】姚子羚讚朱敏瀚肌肉均勻　黎耀祥期待與鄧萃雯合作《巾幗梟雄4》
17:18 2020/12/10
【拳王】姚子羚讚朱敏瀚肌肉均勻　黎耀祥期待與鄧萃雯合作《巾幗梟雄4》
【洗米華父子】周焯華跟長子周柏豪齊騷肌　左臂Mandy「愛的紋身」被消失
14:54 2020/12/30
【洗米華父子】周焯華跟長子周柏豪齊騷肌　左臂Mandy「愛的紋身」被消失
【開心速遞】張明偉美國名牌大學畢業　一個機緣由幕後PA轉當演員
17:38 2020/01/23
【開心速遞】張明偉美國名牌大學畢業　一個機緣由幕後PA轉當演員
張明偉 娛樂人物職業 演員 堅離地愛堅離地 開心速遞 歌手 電視劇 運動 音樂會 音樂節目

最高瀏覽

【苛刻老婆】惡妻虐夫18年只准食白飯做廳長　2兒成年後一招代父出頭
13:20 2021/01/05
【苛刻老婆】惡妻虐夫18年只准食白飯做廳長　2兒成年後一招代父出頭
【生活智慧】網紅無睇標籤錯將LV披肩放洗衣機　洗完$5800披肩變地布
12:43 2021/01/05
【生活智慧】網紅無睇標籤錯將LV披肩放洗衣機　洗完$5800披肩變地布
【考試壓力】網上考試期間媽媽開門叫食飯　中大生慘被教授當出貓評不合格
17:29 2021/01/04
【考試壓力】網上考試期間媽媽開門叫食飯　中大生慘被教授當出貓評不合格