【愛要及時】寒流下非獨居長者低溫症急送院　急症室護士心酸：同一屋簷下都要望望老人家！

▲ 寒流下很多非獨居長者低溫症急送院，護士感揪心。

近日寒流來襲，大家有沒有多關心身邊的長者，是否有足夠保暖衣物？急症室護士在Facebook專頁「小咩的醫院生活日誌」發文表示，近日有不少長者因低溫症入院，但這些都非獨居長者，按理年輕又同住的家人應該有充份時間留意到長者的狀況。他呼籲即使與長者同一屋簷下，也要細心留意長者狀況，否則出事會後悔莫及。

急症室護士小咩在專頁分享，新一年上班已覺得很揪心，因為在寒流之下，遇到不少老人家因體溫低而入院，29度、28度、26度體溫都有。而且入院後問救護員、家人才得知，這些長者都有與年輕一輩同住，並至少有1日時間，但家人都沒有留意病人的情況。

點解成日唔起身呢？點解唔出房食飯呢？點解唔啋人呢？

小咩表示，氣溫下降，即使為口奔馳，難與兩老同住，也可以每日打電話噓寒問暖，提提長者多穿衣服、問問有沒有不適，及早發現及早求醫。至於同一屋簷下，也要多望望長者的情況：

同一屋簷下，你都望吓個老人家啦！再加上紅日假期，又無得周圍去，咁就更加睇吓佢啦！又仔又女又新抱又女婿，其實只係細心啲留意吓，早啲發覺，就唔會要公公婆婆俾我哋又搓又㩒，救得返又辛苦、你又擔心；救唔返佢又捱得慘、你又傷心。何必呢？

小咩呼籲，如果如長者同住，應要多問長者有沒有身體不適。非同住的，也應馬上打電話問候一下也好。

讓他們知道你記掛他，而且⋯⋯你的問候，絕對令他們心頭一陣暖～

文章內容獲「小咩的醫院生活日誌」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣