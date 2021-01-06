【自私老公】老公放工瞓身做YouTuber開台打機　妻子被冷落大呻：對我不理不睬

▲ 日前有女網民在討論區發文，指老公在工餘時間當YouTuber開台打機，對她不理不睬，大呻已無法再忍受。

夫妻關係需要二人共同維繫，日前有女網民在討論區「親子王國」發文，指老公在工餘時間當YouTuber開台打機，對她不理不睬，兩人沒法溝通，大呻已無法再忍受。

妻子呻被冷落

該名妻子在文中指出，丈夫去年開設YouTube遊戲頻道，有數千人訂閱。為了宣傳頻道，丈夫經常在遊戲討論區發表心得，亦會在Facebook及YouTube上傳影片。妻子指他熱心解答網友問題，開台時會使用一部電腦、兩部手機，「仲忙過返工」。

眼見丈夫工餘時間投入頻道運作，妻子感到被冷落。妻子指丈夫不但將手機設為「免打擾」模式，更當面說沒有看她傳來的短訊。以往兩人不時閒話家常，但現今丈夫對妻子不理不睬；即使外出行街，丈夫也只顧玩遊戲或打字。

網民建議投其所好

妻子指丈夫完全沉迷在自己的世界，已經無法再忍受，詢問網友有何方法重回昔日溫馨的時光，令自己不被丈夫當成多餘的存在。

帖文引來網民討論，有網民建議妻子可嘗試投其所好，學習剪接影片增加話題，「千萬不要將自己變成阿媽咁」；不然就自己找節目，「唔好圍住佢轉」。有網民則指不少人婚後生活也是如此，「佢有佢打機，我有我湊仔」。

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責任編輯：王明芳