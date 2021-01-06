  • 18°C
香港時間 : 2021106日 (三) 12:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自私老公】老公放工瞓身做YouTuber開台打機　妻子被冷落大呻：對我不理不睬

親子 11:57 2021/01/06

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

日前有女網民在討論區發文，指老公在工餘時間當YouTuber開台打機，對她不理不睬，大呻已無法再忍受。

夫妻關係需要二人共同維繫，日前有女網民在討論區「親子王國」發文，指老公在工餘時間當YouTuber開台打機，對她不理不睬，兩人沒法溝通，大呻已無法再忍受。

妻子呻被冷落

該名妻子在文中指出，丈夫去年開設YouTube遊戲頻道，有數千人訂閱。為了宣傳頻道，丈夫經常在遊戲討論區發表心得，亦會在Facebook及YouTube上傳影片。妻子指他熱心解答網友問題，開台時會使用一部電腦、兩部手機，「仲忙過返工」。

眼見丈夫工餘時間投入頻道運作，妻子感到被冷落。妻子指丈夫不但將手機設為「免打擾」模式，更當面說沒有看她傳來的短訊。以往兩人不時閒話家常，但現今丈夫對妻子不理不睬；即使外出行街，丈夫也只顧玩遊戲或打字。

網民建議投其所好

妻子指丈夫完全沉迷在自己的世界，已經無法再忍受，詢問網友有何方法重回昔日溫馨的時光，令自己不被丈夫當成多餘的存在。

帖文引來網民討論，有網民建議妻子可嘗試投其所好，學習剪接影片增加話題，「千萬不要將自己變成阿媽咁」；不然就自己找節目，「唔好圍住佢轉」。有網民則指不少人婚後生活也是如此，「佢有佢打機，我有我湊仔」。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳

相關文章

【惡搞親戚】姑姐無視同事確診堅持探望新生兒　人妻怒斥裙腳仔老公不敢反抗
16:51 2021/01/04
【惡搞親戚】姑姐無視同事確診堅持探望新生兒　人妻怒斥裙腳仔老公不敢反抗
【豬隊友】2孩媽媽拍片測試老公湊仔　丈夫專心打機懵然不知抱公仔
18:47 2020/12/04
【豬隊友】2孩媽媽拍片測試老公湊仔　丈夫專心打機懵然不知抱公仔
【自私老公】放工打機至凌晨不理初生兒　新手爸反怒數全職太太N宗罪：佢湊仔煮飯好應該
12:42 2020/12/02
【自私老公】放工打機至凌晨不理初生兒　新手爸反怒數全職太太N宗罪：佢湊仔煮飯好應該
家庭關係 兩性關係 YouTuber Facebook YouTube 遊戲

最高瀏覽

【苛刻老婆】惡妻虐夫18年只准食白飯做廳長　2兒成年後一招代父出頭
13:20 2021/01/05
【苛刻老婆】惡妻虐夫18年只准食白飯做廳長　2兒成年後一招代父出頭
【生活智慧】網紅無睇標籤錯將LV披肩放洗衣機　洗完$5800披肩變地布
12:43 2021/01/05
【生活智慧】網紅無睇標籤錯將LV披肩放洗衣機　洗完$5800披肩變地布
【考試壓力】網上考試期間媽媽開門叫食飯　中大生慘被教授當出貓評不合格
17:29 2021/01/04
【考試壓力】網上考試期間媽媽開門叫食飯　中大生慘被教授當出貓評不合格