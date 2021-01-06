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【廢柴老公】人妻抱怨丈夫月賺11萬懶理家頭細務　收工回家只懂打機瞓沙發：跟廢物一樣

親子 11:56 2021/01/06

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丈夫月賺11萬但懶理家頭細務，收工後回家只懂打機瞓沙發。

全職媽媽每天忙於在家照顧孩子，打理家頭細務，只想換來丈夫的關懷與安慰。台灣一名人妻於社交媒體投稿，抱怨丈夫雖然每月賺約11萬港幣，但收工回家後卻與「廢物」一樣，懶理家中所有家務。她炮轟自己像一名傭人，「我在家每天為你做牛做馬就是應該的？」

台灣一名人妻於Facebook專頁「靠北婚姻2.0」投稿投訴丈夫，「在外面賺錢很了不起，整天在家當你傭人就理所當然，是嗎？」人妻雖明白丈夫在外工作艱辛，但狠批丈夫收工回家懶理家頭細務猶如廢物，

一回到家就跟廢物一樣躺在沙發，動也不動，玩你的手遊。

人妻批丈夫從不做家務

另外，人妻繼續抱怨丈夫在周末睡到日上三竿，即使眼見她忙於打掃洗碗，亦不會陪伴兒子玩耍，更從來沒有幫忙更換兒子的尿布，

只會每天喊累，每個月賺30至40萬台幣（約11萬港元）的人最大就是了，我在家每天為你做牛做馬就是應該的？

網民建議購買家電協助做家務

人妻看似積怨已久，不過有網民諷刺表示，以月入11萬的收入，可聘請鐘點工人或購買先進家電協助，

可以買掃地機器人、洗碗機、烘乾機等設備替代，不要把家務自己攬上身，再生活上花點錢，大家都開心。

也有網民認為人妻應體諒丈夫辛苦工作，「丈夫月入這麼高工作壓力也很大」，更建議二人交換角色，嘗試在對方的角度思考，「可以溝通角色互換，並做到對方要求的水準」。

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責任編輯：王明芳

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