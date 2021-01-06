有患病或懷孕港人滯留英國未能返港　畢東尼冀特首與航空公司商討盡快安排返港

▲ （經濟日報資料圖片）

英國新冠肺炎疫情嚴峻，港府早前禁止英國載客航班抵港，觀塘區議員畢東尼現時亦正滯留當地，由成立的通訊群組已達250人，另亦有數十人個別向他求助，遠超香港入境處接獲的求助人數；又指滯英港人曾向政府求助，惟入境處建議先到迪拜「過冷河」21日後再回港，他盼特首盡快與航空公司商討，最快於9日或10日安排回港。

觀塘區議員畢東尼上月初英國，原訂12月底返港，惟港府早前禁止英國載客航班抵港，令他滯留英國至今。他今早接受港台《千禧年代》訪問時稱，自己於英國設立港人通訊WhatsApp群組，現時已達250人上限，另外有數十人個別向他求助，相信在英港人數目遠超香港入境處接獲約210宗求助。

他續指，接獲的求助大致分為幾類，大多是要返港工作的人士、亦有要回港覆診者，及原本要回港分娩的孕婦，但現時未知打算；而因應英國停課，有港人家長擔心寄宿學校關閉，令子女無人照料。

畢東尼坦言，滯留港人向他求助作用不大，亦曾向行政長官、行會成員、不同政府部門去信求助，滯留港人亦表明只要政府提供時間表讓他們回港，願意接受任何防疫措施安排；又引述入境處曾回覆建議他們到迪拜「過冷河」21日後再回港，惟不少滯留港人未曾前往杜拜，擔心情況與留英一樣惡劣，與其到迪拜不如留在英國。

畢東尼表示，現時回港航班無取消，希望特首能盡快與航空公司商討，最快可於9日或10日安排回港。

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責任編輯：陳正怡