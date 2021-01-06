【北上避疫】港媽攜5歲子女赴深圳避疫度假　隔離14天出街狂曬美食相：好開心自由

▲ 有港媽帶同5歲孩北上避疫兼度假，現已完成14日隔離檢疫，不時外出享受美食。

本港新冠肺炎疫情持續，各種防疫措施難於農曆新年前放寬。有港媽聖誕前帶同5歲孩北上避疫兼度假，現已完成14日隔離檢疫，不時外出在深圳享受美食，大感開心與自由。她在親子討論區發帖分享經歷，給其他有興趣北上避疫者參考。

▲ 港媽帶孩子北上食盡美食，包括港式點心。（圖：親子王國）

攜5歲孩北上避疫兼度假

該名港媽於1日（上周五）在網上討論區「親子王國」發帖，題為「終於返咗內地避疫，update相啦」，港媽連續多天有更新帖文，分享大量美食照，並樂意回答網民的提問。

好開心吖，終於鼓起勇氣過咗內地避疫。雖然隔離咗14日，但因為有小朋友所以用咗2日係（喺）酒店之外，其餘12日係（喺）屋企。表姐借咗間屋俾我隔離期間住。所以好free！終於隔離完出街，感覺好自由吖，而內地防疫做得好好，身處廣東。

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2日酒店與12日家居隔離

港媽帶同5歲孩子，因為同行有兒童或長者就可以申請2+12政策，即是2日酒店與12日家中。在過關時，港媽已登記住家地址，入住2天酒店後，穿上防護衣物的社區工作人員來接送，坐專車送至入屋，並影相封大門，安裝cam及警報器，要求他們嚴守12日家居隔離，有需要可聯絡保安，膳食都是外賣。她提及最重要是居住社區肯收留，每個社區做法不一樣。

▲ 深圳街頭人來人往。（圖：親子王國）

港媽提及是趁孩子停面授就北上，如常上網課Zoom不受影響，而隔離完似放聖誕假，可以盡情玩。她認為香港是爆發期，出街人心惶惶，好容易被感染。而深圳冇本地個案，亦有好多美食，亦不止深圳，全國都可以去。

好正啊，自由空氣，唔洗再擔驚受怕了！

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食盡深圳美食感開心自由

港媽大數深圳美食，表示嘆盡探魚、椰子雞、小龍蝦、喜茶、韓燒等等，一間間食，她開心分享大量美食相，樂於提供資料、餐廳地址予網友。她有感一切恢復正常，可能是香港人習慣心惶惶，自己都做好防疫措施，有戴口罩及用搓手液。

好多嘢食！雞、蠔係客家菜！鹽焗手撕雞超正，係（喺）深圳一定食雞⋯⋯之後魚係食脆肉皖（鯇）魚打邊爐，本地人先識。

▲ 港媽近日食韓燒，化身美食Blogger。（圖：親子王國）

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有部分網民大表羨慕，「在香港困咗成年，真想外出遊玩吓，但要返工，豪唔起啲出入境隔離時間」，而面對網民批評該港媽自私不肯留家抗疫，她表示各人做法不同，旨在提供資料予想北上的港人。

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責任編輯︰王明芳