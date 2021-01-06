【好人好事】不忍11歲女童喪母後披頭散髮返學　暖心校車姨姨每日代紮辮傳遞母愛

▲ 一名11歲女童自從喪母後，總是披頭散髮返學，校車司機姨姨於是每日為女童紮辮。

媽媽臨終前最放不下的一定是孩子，也擔心自己離世後孩子會如何。美國一名11歲女童自從喪母後，沒有媽媽為她紮辮，總是披頭散髮返學，校車司機姨姨看到很不忍，於是每日充當媽媽為女童紮辮，也希望她感受到母愛。

單親爸爸不懂紮辮

這則好人好事於2018年發生，近日再有網民轉發。據外媒報道，美國猶他州一個家庭在2015年失去了一位好太太及好媽媽，單親爸爸Philip Pieri與子女都傷心欲絕，孩子幾年來慢慢適應沒有媽媽的日子，Philip亦一直盡心盡力照顧13歲的兒子和11歲的女兒Isabella Pieri。

▲ 校車司機姨姨Tracy願為Isabella紮辮。（影片截圖）

自失去媽媽後，Isabella要獨力應付一些生活上的實際問題，例如紮辮。Philip曾嘗試為女兒紮辮，可是男人雙手較大，始終有困難，而且他有時太大力，拉扯到女兒的頭髮。紮辮看來簡單不過的事情，對這位單親爸爸卻是一大挑戰，Philip受訪時表示︰

女兒被我和哥哥包圍，我和兒子可以2秒洗完澡、梳好頭，因此女兒沒意識到如何打理頭髮。

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校車司機姨姨願幫忙

Isabella只好自己簡單紮一條馬尾返學，但頭髮很快散亂，幸好她遇到校車司機姨姨Tracy Dean。Tracy是一位有4名子女的媽媽，還當上祖母，已有6個孫兒。Tracy駕駛校車逾10年，她近一年來留意到Isabella在媽媽去世後，需要人幫助她紮辮，但她擔心傷害到Isabella，所以一直猶疑不知怎樣開口。

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直至校車上另一個女童向Tracy求助紮辮，兩周後Isabella也主動問Tracy，令她終於可以幫助這個失去媽媽的女童紮辮。Tracy每日把學生送抵學校後，便為Isabella紮出整齊又漂亮的辮子，欣慰表示「我看到她的光芒更加耀眼」。

▲ Tracy為Isabella紮出整齊又漂亮的辮子。（影片截圖）

戰勝乳癌為丈夫孩子而活

Tracy甚至還教Isabella如何整理頭髮，以便在梳頭時不會拉扯到頭髮，Philip感謝Tracy讓女兒成為「公主」。她受訪時被問及為何要為女童紮辮時，回答：

如果她是我的孩子，我會怎樣做？我希望她得到幫助。

不可思議的是，Tracy其實是一名乳癌康復者，她不但努力抗病，也熱愛工作︰

當我每晚回家時看著自己，覺得能戰勝乳癌是多麼幸運。我很高興為丈夫、子女和孫兒而活著，還能開車載孩子們去上學。

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責任編輯︰王明芳