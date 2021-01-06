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【新手爸媽】新垣結衣星野源當新手爸媽　《逃恥SP》道盡生B辛酸與挑戰

育兒經 13:21 2021/01/06

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《逃恥SP》道盡生B辛酸與挑戰。

4年前由新垣結衣及星野源主演的人氣日劇《逃避雖可恥但有用》，近日推出新春特別篇《逃避雖可恥但有用 加油人類！新春SP！！》（下稱《逃恥SP》）。長達2小時25分鐘的特別篇，內容講述主角新垣結衣飾演的「實栗」宣布懷孕，與星野源飾演的「平匡」一起當上新手爸媽的過程中，遇到的困難和社會難題，內容非常貼地，相信引起不少父母的共鳴！

《逃恥SP》內容貼地，引起共鳴。（宣傳海報）

《逃恥SP》講述實栗和平匡婚後一年半，實栗在一間家品公司任職，而平匡則轉職至一間大型科技公司當系統架構師，由於夫婦雙職，兩人便平均分配家務，例如平日由實栗煮飯，周末則輪到平匡，兩人亦會互相稱讚和欣賞對方的付出，生活幸福美滿。直至有一日，實栗用驗孕棒發現自己懷孕，一切的生活開始被打亂。

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懷孕初期—昏睡、孕吐、情緒不安

實栗經常感到疲憊不堪，每天都處於昏睡狀態，其後開始出現孕吐，連白飯味也無法忍受。平匡更受命出去找實栗想吃的葡萄柚啫喱，折騰一番回到家實栗已上床睡覺。慶幸實栗一名育有一女的朋友小安，深知孕婦總會想吃奇怪的食物，帶來自製超酸啫喱，還有兩包大薯條，實栗終於有能吃下肚的東西。

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懷孕中期—感受胎動

當實栗第一次感受到胎動，感到相當驚喜，每次胎動都想叫老公來摸摸，可是當平匡一放手到肚子，胎兒就像作弄爸爸一樣，一動也不動，令平匡非常失望，後來有人教路，要多與孩子溝通，自始平匡任何時間都與BB說話，終於有一次，BB回應他了，令他非常感動。

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懷孕後期—強烈不適來襲

到了懷孕34周開始，實栗再次感到強烈妊娠反應，噁心、胃灼熱、尿頻、尿失禁等，無法做家務，過年前家裡還是一團糟。而平匡為了能陪妻子放產假，不斷努力加班趕進度，一向喜愛整潔的平匡，回到家後看到亂糟糟的住所感到十分崩潰，兩人亦因而發生爭執。

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請產假及育兒假

實栗工作的公司，女同事要排隊生B，令實栗十分不解和不滿，但現實卻是無可奈可，因公司不會多聘人手幫忙。當實栗請產假時，同部門的男同事也不斷竊竊私語，表示不想分擔她的工作。

平匡向公司請產假和育兒假後，也遭到上司反對，認為男人放假也幫不上忙。不過兩夫婦覺得，既然公司有這樣的制度，「我請假、我有理」。

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避疫分隔兩地

誕下女兒亞江不久，全球就出現新冠肺炎疫情，消毒液、口罩、廁紙都缺貨，而平匡因為要上班，擔心在外惹到病毒。為了BB健康，讓實栗與女兒到鄉下的外父家暫住，兩人被逼分隔兩地。

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責任編輯︰王明芳

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