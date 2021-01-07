【正能量】失明單親爸爸獨力湊大兒子 導盲犬成得力助手：障礙在人的心坎裏

▲ 10年前，正值壯年的林東釗，由健視到失明，過渡得十分艱難，但他為了兒子，一一捱過。

今年50多歲的林東釗，10年前突感看東西時如有閃電在前，求醫後證實患上視網膜色素病變，醫生說這病最終是不能視物，目前也沒有治癒的方法。「那時仍看到東西，聽罷也沒太大反應，幾年後病發，視力逐漸變差、視野不斷收窄如管道般，僅剩中心視力，有一隻眼睛甚至完全失明，那時我的兒子剛出世。」

林東釗當年35歲，正值壯年，由健視到失明，過渡得十分艱難。會想很多將來會怎樣，還顧慮兒子，日後怎照顧他呢？心裏有千百個問號。過程是困難的，尤其是初用白杖那段時期，困難、恐懼、自卑的感覺紛至沓來，他寧願不外出與兒子大部分都逗留在家，直至他上幼稚園。

「後來覺得兒子始終是小孩子，不能像我一直留在家，開始多了出街。兒子很懂事又乖巧，3歲起已拖着我引路，當然他未懂認路，但遇到障礙物、過馬路，都會告訴我。」

帶子洪郎15年

擔憂滿心間，但已既成事實，他直言惟有想辦法去克服。「我是由兒子吮第一枝奶湊到現在，因前妻當時有工作，在兒子3歲的時候我們離婚了，由我把兒子湊大，開奶、沖涼都是我一手一腳包辦。」看顧兒子總是小心翼翼、十萬個謹慎，猶幸這些年來也沒有意外或驚險事情發生過，帶子洪郎順利過渡，他的兒子今年已經15歲了。

林東釗目前的視力狀況是完全看不到，用神良久才感覺到燈光是亮着。沒了視力，他說聽覺變得敏銳，而且經常用腦，記性也比一般人好，別人說過的話，視障人士沒有紙筆記下，便用腦袋去記。

從無未過的地方，就算沒人陪伴，他會嘗試自己解決：早一天找朋友看一看地圖，記下大概的路綫。翌日出發時，他會問途人方向是否走對，心中有個概念，再問人確定總能順利抵達。

▲ 導盲犬學習的是英語指令，林東釗笑言，說著說著他和牠漸漸用中文溝通，竟也毫無障礙。（湯炳强攝）

最佳拍檔導盲犬



林東釗的得力助手除了兒子，還有導盲犬琪琪。牠會幫他避開人群和障礙物、帶領他前行。當然勿誤會導盲犬識路，一些人以為牠們懂去這去那，只是美麗的誤會，導盲犬全部是聽從視障者的指示。

「牠們懂得找電梯、找扶手和門口及可以坐下的地方，我跟牠說：『Find escalator、Find the chair 』，牠都能聽得懂。」

相處了一年，林東釗和琪琪已建立了默契。「琪琪很有性格，我未馴服到牠，但彼此已有默契。好像有一天收工時我覺肚餓，想去吃雲吞麵，我自言自語的說，琪琪飛快的帶我到麵店，這店子只和牠去過一次。這次真的令我驚訝，牠像聽懂我的說話。」導盲犬學習的是英語指令，林東釗笑言，說著說著他和牠漸漸用中文溝通，竟也毫無障礙。

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對天文學興趣濃

失明前，林東釗最愛看《Discovery and Science》頻道的電視節目，不斷重看也不感厭倦，深感興趣。現在看不到，他會上YouTube聽人家分享天文見聞、科學新知。

學習手語

去年林東釗學手語，其實打手語本身有一定難度，還要是一名視障者。他硬着頭皮去試，茫無頭緒。主辦單位拍了一段手語歌短片讓參加者學習，因他看不到，特地找來註冊手語翻譯員黎敏聰親自來教他。

初時學他像五里霧中，不知發生甚麼事，心感恐懼。為防老師教的記不住，他用手提電話錄下她的說話，再為動作加上註腳。「每一個動作都仔細記在電話中，然後回家不斷重溫、練習，開始有點概念。老師第二次教我時，請她執正我的動作，我仍感十分困難，老師囑我先聽熟歌曲，回家繼續反覆練習。」

看得見的話，跟著動作做也可以，視障者始終難得多，最後他克服挑戰，在演出時順利做到。「開始時確覺得難，惟有心忖凡事盡力便可以了。原來很多事情未必如想像中不可能，最重要不要未做先投降。」

減少歧視伸出援手

林東釗因視障曾經歷低潮、收埋自己，他想跟同路人分享：「日子都要過，怎過是視乎你的心態，肯踏出一步行出門口，生活變得不一樣，未必是物質而是心靈上，行出來，想法不會那麽鬱悶和負面，其實好多人支持我們，不要害怕踏出門口，你拎着白杖，好多人會幫忙，遇上困難也可以找人協助。」

他坦言，障礙在人的心坎，也呼籲大眾不要歧視視障者。「例如有同路人講，手持的白杖不小心觸及別人被責罵，其實碰到白杖不是詛咒和魔法，不會倒楣一世，這方面應多做公眾教育。」白杖是視障人士的眼睛，他們靠它來探測前路有沒有危險，遇上視障者不如伸出援手，助人肯定比相信「碰到白杖會黑一世」的無稽之說更開心。

記者：周美好