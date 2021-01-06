涉損毀露宿者財物兼誣陷藏毒　8男女警員被控准保釋將轉介區院處理

▲ 第8被告陳守業（中）。（林宇翔攝）

去年2月有警務人員涉於深水埗通州街公園襲擊露宿者及損壞其財物，有警務人員更涉遮蓋閉路電視鏡頭及誣陷露宿者藏毒，涉案6男2女共8名警務人員被控在公職中行為失當及作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為等共10項控罪，案件今（6日）於東區裁判法院提堂時，各被告暫毋須答辯，案件押後至下月再訊，以待轉介文件至區域法院處理，被告准保釋候訊。

▲ 第5被告林華嘉（中間持公事包男子）、第7被告尹栢詩（右二）及第2被告韓廷光（右一）。（林宇翔攝）

涉案8名被告依次為郭展昇（30歲）、韓廷光（29歲）、梁飛鵬（29歲）、龐雋詩（29歲）、林華嘉（44歲）、莫志成（25歲）、尹栢詩（25歲）及陳守業（27歲），8人全部報稱職業為「其他職業」。

8名被告共面對10項控罪，首先就2020年2月4日於深水埗通州街公園涼亭的事件，郭、梁、陳3人被控一項對他人身體加以嚴重傷害罪，控罪指3人在上址非法及惡意對阮文山的身體加以嚴重傷害。梁、龐兩人則被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，控罪指兩人身為正值執行職責的香港警務處人員，企圖遮蓋閉路電視攝錄鏡頭，以防止它拍下警方在現場進行調查時所發生的事情。

▲ 首被告郭展昇。（楊詠渝攝）

韓則因此被控一項在公職中行為失當罪，控罪指韓在上址見證或知悉一項刑事罪行，即郭、梁及陳在他面前對阮文山所干犯的對他人身體加以嚴重傷害罪，而韓故意忽略或不履行他需遵照警務人員職務所規定的職責，即未有採取任何步驟阻止3人干犯上述刑事罪行、拘捕3人或舉報上述罪行以作調查。

▲ 第3被告梁飛鵬（前）。（林宇翔攝）

另外，林、莫及尹3人則就同日另一宗事件，而各被控1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，控罪指3人涉於2020年2月4日至5月21日期間，分別於其記事冊或證人口供中作虛假指稱，以管有危險藥物罪誣陷LE Van Muoi。

▲ 第4被告龐雋詩（中間戴太陽眼鏡黑衣女子）。（林宇翔攝）

林、陳兩人亦另被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，控罪指兩人於2020年2月4日，身為正值執行職責的香港警務處人員，在通州街公園湖邊，遮蓋閉路電視攝錄鏡頭，以防止它拍下警方在現場進行調查時所發生的事情。

至於就2020年2月24日發生的事件，郭被控2項刑事損壞罪，控罪指他分別於通州街公園涼亭及湖邊，無合法辯解而損壞屬於阮文山的1個黑色膠箱，及屬於不知名人士的1包米、9罐罐頭、2個膠箱及1個膠櫃連抽屜。

韓亦因上述事件被控一項在公職中行為失當罪，控罪指他於上址見證或知悉一項刑事罪行，即郭在他面前干犯刑事損壞罪罪，而韓故意忽略或不履行他需遵照警務人員職務所規定的職責，即未有採取任何步驟阻止郭干犯上述刑事罪行、拘捕郭或舉報上述罪行以作調查。

案件今提訊時，8名被告暫毋須答辯，案件押後至2月2日再訊，以待控方準備轉介文件。8名被告均獲准以1,000元保釋，期間不得直接或間接接觸控方證人，亦不得前往案發的通州街公園，需居於所報稱的地址等。

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記者：楊詠渝