民研已毀60萬初選投票人資料　湯家驊：暫不見初選違國安法惟不應只看表面

▲ （經濟日報資料圖片）

警方今早拘捕約50名民主派人士，包括立法會前議員胡志偉、涂謹申、尹兆堅、林卓廷等，據悉均被指涉嫌干犯《香港國安法》，消息指是與民主派早前舉行的初選有關。行政會議成員、資深大律師湯家驊稱，暫看不到民主派初選如何違反《香港國安法》，惟不清楚會否涉及其他犯罪行為，現時不應只看表面而下定論。

行政會議成員、資深大律師湯家驊今早接受商台訪問時提到，現時不應只看表面便下定論，稱「暫時睇唔到」民主派初選違反《港區國安法》，但不知道籌備當中或籌集資金有否涉及其他犯罪行為；又解釋顛覆國家政權罪有數項元素，包括任何人組織、策劃、實施、參與活動；使用武力、威脅使用武力或者其他非法手段；嚴重干擾、阻撓政府機關履行職能。

他稱，否決政府議案屬好正常行為，看不到否決議案後就會顛覆特區政權，令政府完全癱瘓；不過如果否決所有撥款，導致政府沒有資金進行管治工作，可能被視為嚴重干擾政權機關履行職責。

民意研究所副行政總裁鍾劍華強調，初選只是某個派別人士解決內部問題的方法，初選結果沒有法律效力，只是一個君子協定，任何人士、組織和機構，都可以用不同方法解決內部問題，不認為指初選違反國安法中「顛覆國家政權罪」是具說服力，批評政府做法相當過份和令人憤怒。

他又表示，去年初選完結後幾天，研究所已經將大約60萬參與投票市民的個人資料完全銷毀，儲存了市民首4個身份證號碼和所有相關紀錄的電腦硬碟，已經用機器壓碎，沒有任何資料殘存，市民絕對毋須擔心。

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責任編輯：陳正怡