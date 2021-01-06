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【烽火下的孩子】也門7歲「骷髏男孩」僅重7公斤　餓至皮包骨嚴重營養不良瀕死

兒童健康 13:29 2021/01/06

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也門內戰令人民陷入飢荒，一名7歲男童餓至皮包骨瀕死。

也門內戰長達6年，陷入嚴重飢荒及資源匱乏等問題，是中東最貧窮的國家之一。近日也門一名7歲「骷髏男孩」的皮包骨照片，引起外界再度關注也門問題，該名「骷髏男孩」僅重7公斤，蜷縮病床上奄奄一息，用空洞的眼神作出無聲呼喊，令網民感到相當心痛。

長年內戰令也門陷入世界最嚴重的人道危機，根據《路透社》報道，7歲男童Faid Samim僅重7公斤，瘦至皮包骨瀕死，家人遠從首都薩那（Sanaa）以北170公里的焦夫（Al-Jawf）出發，千辛萬苦通過檢查哨站及走過破舊道路，長途跋涉將男童送抵薩那一家醫院。

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家人長途跋趕及送院

家人原本無法負擔醫藥費，全靠善心人捐款才得以成行。在病床上男童皮包骨很瘦弱，躺在摺過的毛毯上，僅佔了4分1面積。他幾乎沒有力氣、眼神空洞，蜷縮床上也無力叫喊。

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醫院營養不良病房主任醫生Rageh Mohammed表示，男童患有腦麻痺及嚴重營養不良，再遲一點送院恐怕已命送黃泉。

他抵達時幾乎快要死了，但感謝上天，我們能夠做到必要的事情，他的健康狀況開始有好轉。

醫生續稱，營養不良的病例正在增加中，貧困父母被迫依靠善心人或國際援助，才能讓孩子接受治療。

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疫情阻礙救援 資金不足

由於也門長年內戰，導致也門8成人口依賴援助過活。2018年，聯合國已警告也門即將發生飢荒，必須增加援助；而聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）於去年11月20日也發表聲明警告，也門正面臨幾十年來，世界上最嚴重的饑荒危機，呼籲國際社會採取緊急救援行動。

不過，由於新冠肺炎防疫管制，令匯款減少，加上蝗蟲、水災和援助資金嚴重不足，令當地局勢更惡劣。

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責任編輯︰林綺玲

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