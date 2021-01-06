【新冠疫苗】原上海疾控專家文章揭發　內地國藥集團疫苗副作用達73種可致失禁視力減退

▲ 內地國藥集團研發的新冠疫苗被揭副作用多達73種

中國醫藥集團（Sinopharm，簡稱「國藥集團」）研發的「新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）」上周三（12月30日）獲准上市，不過原上海市疾控中心免疫規劃科主管醫生陶黎納在微博發布文章，上載這款疫苗的說明書，並指副作用多達73種，包括接種部位以及全身出現的不良反應，例如可致尿失禁、視力減退。事後帖文被刪，但已被傳開，並引起公眾廣泛關注、討論。

陶黎納當時在帖文表示，已取得最新版國藥集團中國生物北京生物製品研究的滅活疫苗說明書電子版，商品名稱為「眾愛可維」，核准日期為2020年12月30日。他稱「看完倒吸了一口冷氣」，更指是「世界上最不安全的疫苗」，因為在「不良反應」一欄，總共有73種局部或全身不良反應。TOPick已就此事向國藥集團了解，正待回覆。

▲ 陶黎納曾表示取得國藥集團研發的「新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）」說明書

73種不良反應如下：

(1)接種部位不良反應

十分常見：疼痛；

偶見：紅暈、腫脹、硬結、皮疹、瘙癢；

罕見：紅斑。

(2)全身不良反應

十分常見：頭痛；

常見：發熱、疲勞/乏力、肌肉痛、關節痛、咳嗽、呼吸困難、惡心、腹瀉、皮膚瘙癢；

偶見：頭暈、厭食、嘔吐、口咽疼痛、吞咽困難、流涕、便秘、超敏反應；

罕見：急性過敏反應、嗜睡、困倦、入睡困難、噴嚏、鼻咽炎、鼻充血、咽乾、流行性感冒、感覺減退、肢體疼痛、心悸、腹痛、皮疹、皮膚黏膜異常、痤瘡、眼痛、耳部不適、淋巴結病；

十分罕見：寒顫、味覺障礙、味覺喪失、感覺異常、震顫、注意障礙、鼻衄、哮喘、咽喉刺激、扁桃體炎、肢體不適、頸部疼痛、頜骨疼痛、頸部腫塊、口腔潰瘍、牙疼、食管疾病、胃炎、糞便變色、眼痛、視物模糊、眼刺激、視力減退、耳痛、緊張、高血壓、低血壓、尿失禁、月經延遲。

【同場加映】理大檢測6個產地兒童口罩 印尼口罩過濾率僅得12%

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康！立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣