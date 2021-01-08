【好人好事】傑青兼攀山專家吳俊霆與隊友3日攀100座山 為器官移植病人籌款30萬

▲ 物理治療師兼攀山專家吳俊霆（Elton），繼挑戰過珠峰及七大洲最高峰後，就想Elton夥隊友連續3天挑戰香港最高100座山峰，並為香港器官移植運動協會籌款。

2020年全球都被新冠肺炎疫情困擾，唔飛得，坐困愁城。一向唔停得下來的物理治療師兼攀山專家吳俊霆（Elton），繼挑戰過珠峰及七大洲最高峰後，就想到不如和隊友羅楚健在2020年除夕，連續3天挑戰香港最高100座山峰，並為香港器官移植運動協會籌款。

整個創舉於1月3日早上10:20am完成，歷時71小時20分，比預期快了40分鐘，100座山峰，共攀登了24,650米。

▲ 吳俊霆（左）與隊友羅楚健（右）登上第100座的山峰——西貢蚺蛇尖，結束這3天的創舉。（圖片被訪者提供）

有些人唔挑戰自己就會身痕，Elton就是其中一個例子。小時候在木屋區長大，唯一的娛樂就是通山跑。他曾經寫過：「喜愛登山帶來的心靈洗滌，也漸漸將孱弱的身體鍛練得像樣，並且開始與運動結下不解緣。」

香港有200多座山，要挑選香港最高100座山峰，最有代表性的幾座山峰，如獅子山、大帽山、飛鵝山，固然在行程之列。此外，一些擁有悠長歷史，又或擁有開揚景色的山峰，也會包括其中。「如鴨腳瀝雖然不是一個獨立山峰，但因為它有悠久歷史和故事，所以也計算在內。而八仙嶺連峰當中的純陽峰和仙姑峰，均是知名的山峰，所以兩個也入圍。」Elton說。

由大嶼山起步至西貢結束

今次的行程，首先由最西面的大嶼山430米高的深坑瀝出發，攀爬完大嶼山的24個峰後，就去了大埔，然後就轉戰香港的10峰，再轉到九龍，然後終點是最東的西貢蚺蛇尖。

Elton說：

最困難是由這座山去那座山要揀最短最快的路線，需要體能好，有信念及精密計算。香港約有50人可以做到，但通常要花1年，就算有比賽經驗，都起碼要用十幾日才可做到。

看他與隊友在Facebook直播，每完成一座山，都會在那裏打卡，Elton還會介紹兩句，像位於沙田與黃大仙之間的大老山，Elton就試過8號風球經過，風太勁將欄桿都吹爛了。

又或者哪些山頭看夜景最佳，如港島東區的畢拿山；沙田及荃灣夜景也可以看到的針山；還有荃灣的石龍拱，除了有無敵維港景，還可看到青馬大橋，Elton與隊友都在這裏不單看到夜景，而且很快就見到天光了。

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3天抵冷抵睡魔完成創舉

當然經過3日不間斷在山頭跑，港九新界離島不同地方的日出日落，他們都看過了。由開始時的精神奕奕，只穿短袖衫，到晚上要戴手襪、戴帽，直播時，因為風聲太大，連他們說甚麼也聽不到。

夜晚很容易迷路，因為在山上漆黑一片。又寒流襲港，氣溫跌至零度以下，無體能，行到迷迷糊糊。第二晚落後了3個鐘，靠早上追回時間。

Elton也怕3日完成不了，曾多次想放棄，但又怕病人失望。

只要我們不慎瞓一個鐘，就會不夠時間。

總結今次攀山之旅，Elton說最想感謝太太及所有幫助這件事的人，因為沒有他們的支援實在不能成事。「其實辛苦了楚健，當初我可能講得太簡單，原來是咁辛苦。幸好有他的支持，才能完成不可能的任務。」

籌款還欠幾萬才達標

在FB上，Elton的朋友寫了一首詩：「跨年善舉寒流逢，徒步橫越一百峰，壯志為酬扶病患，傑青盡顯傲骨風。」截稿為止，為香港器官移植運動協會籌款目標的30萬，仍欠幾萬。

Elton說：

我希望這筆款項，能資助他們的復康計劃及疫情後能舉辦器官移植運動會，因為這些病人，大多難於維持穩定工作或來自低收入家庭，接受器官移植之後的復康道路，十分依賴他們持之以恆地運動，和病友組織的支援。

請大家慷慨解囊，捐款網站：100PeaksHK

▲ Elton攀爬的香港100座山位置圖。（圖片被訪者提供）

香港最高100座山頭10位：

山名 高度 位置 1 大帽山 957米 新界中部 2 鳳凰山 934米 大嶼山 3 大東山 869米 大嶼山 4 四方山 785米 新界中部 5 禾秧山 771米 荃灣 6 蓮花山 766米 大嶼山 7 妙高台 765米 荃灣 8 彌勒山 751米 大嶼山 9 二東山 747米 大嶼山 10 鴨腳瀝 722米 大嶼山



記者:何小雲