【好人好事】傑青兼攀山專家吳俊霆與隊友3日攀100座山 為器官移植病人籌款30萬
2020年全球都被新冠肺炎疫情困擾，唔飛得，坐困愁城。一向唔停得下來的物理治療師兼攀山專家吳俊霆（Elton），繼挑戰過珠峰及七大洲最高峰後，就想到不如和隊友羅楚健在2020年除夕，連續3天挑戰香港最高100座山峰，並為香港器官移植運動協會籌款。
整個創舉於1月3日早上10:20am完成，歷時71小時20分，比預期快了40分鐘，100座山峰，共攀登了24,650米。
有些人唔挑戰自己就會身痕，Elton就是其中一個例子。小時候在木屋區長大，唯一的娛樂就是通山跑。他曾經寫過：「喜愛登山帶來的心靈洗滌，也漸漸將孱弱的身體鍛練得像樣，並且開始與運動結下不解緣。」
香港有200多座山，要挑選香港最高100座山峰，最有代表性的幾座山峰，如獅子山、大帽山、飛鵝山，固然在行程之列。此外，一些擁有悠長歷史，又或擁有開揚景色的山峰，也會包括其中。「如鴨腳瀝雖然不是一個獨立山峰，但因為它有悠久歷史和故事，所以也計算在內。而八仙嶺連峰當中的純陽峰和仙姑峰，均是知名的山峰，所以兩個也入圍。」Elton說。
由大嶼山起步至西貢結束
今次的行程，首先由最西面的大嶼山430米高的深坑瀝出發，攀爬完大嶼山的24個峰後，就去了大埔，然後就轉戰香港的10峰，再轉到九龍，然後終點是最東的西貢蚺蛇尖。
Elton說：
最困難是由這座山去那座山要揀最短最快的路線，需要體能好，有信念及精密計算。香港約有50人可以做到，但通常要花1年，就算有比賽經驗，都起碼要用十幾日才可做到。
看他與隊友在Facebook直播，每完成一座山，都會在那裏打卡，Elton還會介紹兩句，像位於沙田與黃大仙之間的大老山，Elton就試過8號風球經過，風太勁將欄桿都吹爛了。
又或者哪些山頭看夜景最佳，如港島東區的畢拿山；沙田及荃灣夜景也可以看到的針山；還有荃灣的石龍拱，除了有無敵維港景，還可看到青馬大橋，Elton與隊友都在這裏不單看到夜景，而且很快就見到天光了。
3天抵冷抵睡魔完成創舉
當然經過3日不間斷在山頭跑，港九新界離島不同地方的日出日落，他們都看過了。由開始時的精神奕奕，只穿短袖衫，到晚上要戴手襪、戴帽，直播時，因為風聲太大，連他們說甚麼也聽不到。
夜晚很容易迷路，因為在山上漆黑一片。又寒流襲港，氣溫跌至零度以下，無體能，行到迷迷糊糊。第二晚落後了3個鐘，靠早上追回時間。
Elton也怕3日完成不了，曾多次想放棄，但又怕病人失望。
只要我們不慎瞓一個鐘，就會不夠時間。
總結今次攀山之旅，Elton說最想感謝太太及所有幫助這件事的人，因為沒有他們的支援實在不能成事。「其實辛苦了楚健，當初我可能講得太簡單，原來是咁辛苦。幸好有他的支持，才能完成不可能的任務。」
籌款還欠幾萬才達標
在FB上，Elton的朋友寫了一首詩：「跨年善舉寒流逢，徒步橫越一百峰，壯志為酬扶病患，傑青盡顯傲骨風。」截稿為止，為香港器官移植運動協會籌款目標的30萬，仍欠幾萬。
Elton說：
我希望這筆款項，能資助他們的復康計劃及疫情後能舉辦器官移植運動會，因為這些病人，大多難於維持穩定工作或來自低收入家庭，接受器官移植之後的復康道路，十分依賴他們持之以恆地運動，和病友組織的支援。
請大家慷慨解囊，捐款網站：100PeaksHK
香港最高100座山頭10位：
|山名
|高度
|位置
|1
|大帽山
|957米
|新界中部
|2
|鳳凰山
|934米
|大嶼山
|3
|大東山
|869米
|大嶼山
|4
|四方山
|785米
|新界中部
|5
|禾秧山
|771米
|荃灣
|6
|蓮花山
|766米
|大嶼山
|7
|妙高台
|765米
|荃灣
|8
|彌勒山
|751米
|大嶼山
|9
|二東山
|747米
|大嶼山
|10
|鴨腳瀝
|722米
|大嶼山
記者:何小雲