【護膚品新登場】innisfree新推濟州紅茶抗衰老精華　改善疲倦肌膚重拾彈嫩光滑

▲ innisfree推出了抗老產品紅茶逆時活膚修復精華。（圖片由innisfree提供）

韓國護膚品牌innisfree最近推出抗老產品紅茶逆時活膚修復精華，以80%發酵度精煉濟州紅茶葉萃取，研發出獨家專利成分「紅茶逆時精萃™」，改善疲倦老化肌，令肌膚更彈嫩光滑，特別適合生活壓力大及忙碌的女士們。

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紅茶逆時活膚系列由補濕噴霧到面霜一應俱全，全面提升肌膚光澤及彈力。innisfree紅茶逆時活膚修復精華加入紅茶逆時精萃™，達至抗氧修復和養護膠原2大主要功效。極致抗氧化功能有效對抗自由基而減少顯老細紋，全面提升肌膚的修復力，煥活沉睡中的疲倦肌。

敏感肌適用

此外，innisfree紅茶逆時活膚修復精華內含維他命B3、透明質酸、神經醯胺Ceramide和尿囊素多個抗老活膚成分，有效提亮潤澤肌膚，同時加強肌膚防禦力以抵抗外來刺激。

這精華採用晚間三重潤護配方™，從肌底注入注水因子，再築起保濕網，最後形成潤澤鎖護膜以加強鎖水屏障，更滋潤肌膚。產品同時通過肌膚過敏測試，無添加9大化學物如動物性原料、礦物油、人工色素、防腐劑等，溫和不刺激，敏感肌都可以放心使用。

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責任編輯：王芷瑩