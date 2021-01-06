【資歷架構】海關領犬訓練課程獲資歷認可　首批受訓人員將於2月完成訓練

▲ 海關「領犬（毒品搜查）專業文憑」獲評為香港資歷架構第4級。（海關提供）

海關今日（６日）表示，「領犬（毒品搜查）專業文憑」通過香港學術及職業資歷評審局（評審局）的專業評審，將領犬訓練課程納入「資歷名冊」內，成為本港首個獲得領犬訓練課程認證的執法部門，成為海關第4個成功通過評審局認證的課程。

文憑獲評為香港資歷架構第4級，相當於本地副學士學位或高級文憑同級的資歷，當中包括為期10星期的訓練課程，讓學員學習多個執法範疇的領犬技巧、犬隻及毒品知識、搜查原則和綜合技能等，務求令他們履行緝毒執法工作的主要職務時，可保持專業執法工作的水平。

海關指出，部門一直十分重視領犬員的專業素質，今次成功將海關領犬訓練課程納入資歷名冊，真正能實現搜查犬管理專業化，除可加強人員應對執法上各種挑戰的能力，亦可使搜查犬管理逐步發展成海關的另一專業範疇。

首批受訓人員將於今年2月完成認證課程，海關表示，成功通過考核後會成為合資格的毒品搜查犬領犬員，並會調派到前線不同的工作崗位執行職務，於各個出入境口岸協助處理旅客、貨物和運輸工具的清關工作，打擊跨境販毒活動。

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記者：陳麗娜