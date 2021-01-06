【新冠肺炎】陳肇始指正安排進一步食品以外供港冷凍貨物作病毒檢測

▲ （陳永康攝）

本港新冠肺炎疫情回落緩慢，食衞局局長陳肇始今日出席立法會時，提到與相關部門安排進一步為其他冷凍貨物及包裝作病毒檢測；至今已為逾1300個進口冷凍食品及包裝樣本作檢測，所有結果均為陰性；又強調日常工作中，透過接觸冷凍貨品而感染的風險低，當局會密切監察情況，持續完善有關工作。

食衞局局長陳肇始今日(6日)出席立法會大會質詢環節上表示，食安中心留意到早前內地接連於進口冷凍食品或包裝上檢出病毒的個案，已立即加強檢測不同國家及地區各類供港冷凍食品及包裝；至今已檢測超過1300個樣本，所有結果均為陰性。

她又指，正與相關部門安排將病毒檢測的措施，伸延至其他冷凍貨物及包裝，但相信於日常工作中，透過接觸冷凍貨品而感染病毒的風險低，又引述世衞指人類不大可能從冷凍食品及冷凍貨品感染病毒，強調當局會密切監察情況，持續完善有關工作。

陳肇始補充，食環署已為持牌凍房工作人員提供自願免費病毒檢測，截至去年12月底已有超過2200名持牌凍房的從業員工接受病毒檢測，全部結果為陰性，署方會為從業員繼續提供自願免費病毒檢測。至於會否強制從業員接種疫苗，陳肇始指，除長者及醫護，當局會密切留意其他有較高風險的行業，檢視是否可於現時情況下接種疫苗。

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責任編輯：陳正怡