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【開心速遞】熊家子女重尋母親生前錄音　根叔思念亡妻劇情催淚【有片】

娛樂 13:00 2021/01/06

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《開心速遞》昨晚十分感人。（影片截圖）

TVB《愛‧回家之開心速遞》昨日一集（5日）講熊家子女尋回過身多年媽媽的錄音帶，重聽亡妻聲音的熊樹根（劉丹飾），亦難忍思念，跟家人哭成一團，劇情大派洋蔥。

昨晚《開心速遞》講到熊若水等姐妹在街口雜物檔，擺賣不少街坊物件，因而激發要找回母親生前錄音帶，可以重溫親情。
經過兜兜轉轉，熊家竟然....

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劉丹憑《開心速遞》根叔一角，亦有份角逐今年《萬千星輝頒獎典禮》最佳男主角。

撰文 : TOPick柴犬出動

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