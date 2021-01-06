【開心速遞】熊家子女重尋母親生前錄音 根叔思念亡妻劇情催淚【有片】 娛樂 13:00 2021/01/06 分享： 熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠 ▲ 《開心速遞》昨晚十分感人。（影片截圖） TVB《愛‧回家之開心速遞》昨日一集（5日）講熊家子女尋回過身多年媽媽的錄音帶，重聽亡妻聲音的熊樹根（劉丹飾），亦難忍思念，跟家人哭成一團，劇情大派洋蔥。 昨晚《開心速遞》講到熊若水等姐妹在街口雜物檔，擺賣不少街坊物件，因而激發要找回母親生前錄音帶，可以重溫親情。 經過兜兜轉轉，熊家竟然.... ▼點擊圖片放大 +4 +3 劉丹憑《開心速遞》根叔一角，亦有份角逐今年《萬千星輝頒獎典禮》最佳男主角。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【開心速遞】《愛回家》佐治智救Anita感情更進一步 張明偉+梁茵勢成新CP【有片】 12:32 2020/12/31 【開心速遞】《愛回家》佐治智救Anita感情更進一步 張明偉+梁茵勢成新CP【有片】 【開心速遞】熊樹仁化身月老撮合Rebecca家樂 沈可欣捉蛇尖叫10分鐘【有片】 12:05 2020/12/30 【開心速遞】熊樹仁化身月老撮合Rebecca家樂 沈可欣捉蛇尖叫10分鐘【有片】 【萬千星輝2020】《開心速遞》大小姐升呢首次提名視后 林淑敏謙稱：只是機會選擇了我 12:28 2020/12/20 【萬千星輝2020】《開心速遞》大小姐升呢首次提名視后 林淑敏謙稱：只是機會選擇了我 開心速遞 劉丹 滕麗名 蘇韻姿 呂慧儀 單立文 萬千星輝頒獎典禮 TVB