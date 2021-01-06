【食極唔肥】長期得80磅專演怪物隱君子　34歲瘦仔Andrew擁24吋腰狂食朱古力都唔肥

▲ 瘦仔Andrew中學起開始不明暴瘦，食極唔肥。

在港產電影及綜藝節目中，不時會有一個瘦削的演員映入眼中，他就是34歲的郭漢柱（Andrew）。自中學階段起，Andrew開始不明暴瘦，擁有許多女士趨之若鶩「食極唔肥」的身型，對他卻並非好事，角色多演怪物、吸毒者，而他的體力也比一般人差很多。

全職演員Andrew在最新一集TVB《星期日檔案》中受訪，透露自己中學起日漸消瘦，長年只有80磅，曾做過各項檢查，身體機能完全正常，找不到問題。

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Andrew性格好動、多想法，在中學開始接觸戲劇，因不想上朝九晚五的工作，10年來都是做演員。受外型限制，他的角色多是一些不太健康的角色，如重病者、吸毒者、妖魔鬼怪之類。

曾在電影《踏血尋梅》中飾演嫖客的Andrew，在拍攝期間導演翁子光跟他講了一句：

翁子光導演話我嘅外表，掩蓋咗我嘅性格。

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其實Andrew也曾試過努力增磅，許多人講吃甚麼、喝甚麼肥，他會反其道而行專登吃這些東西，例如喝可樂、吃許多朱古力，但都無助增磅。太瘦是一個問題，他的體能比一般人要差很多：

太瘦都有問題，會特別怕凍、容易抽筋、容易攰，講說話時無以前咁夠氣，會有氣聲，拍一日戲，要休息一、兩日。

攝製團隊跟隨Andrew去做運動打拳，發現他的體能很差，熱身運動做了2分鐘已覺得累，更面青口唇白兼頭暈。而Andrew買衫也有限制，只得24吋腰的他經常要買童裝，揀衫時也要選一些可遮掩他太瘦位置的衣服。

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雖然身型帶來不少煩惱，但Andrew已學懂接受自己，更有外國樂隊MV導演非常賞識他的演出，先後跟他合作了3次，肥瘦不一定會掩蓋內在：

好多人都會有一個幻想，我身型好返啲就會得到好多嘢。事業、愛情滾滾來，有時成為另一個人，可能有啲嘢就會失去咗。

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責任編輯：羅嘉欣