【食物安全】啡蛋VS白蛋　食安中心解構營養價值 【內附不含類雌激素雞蛋名單】

▲ 食安中心解構雞蛋冷知識及營養價值。

市面上的雞蛋種類五花八門，也是最常吃的食材之一，但你有留意過雞蛋分白蛋、啡蛋及粉紅蛋嗎？「三色蛋」究竟有何分別？啡蛋和白蛋，哪種是好蛋？食安中心近日解構各種蛋的營養價值。

食安中心近日於fb上載文章解構雞蛋小知識。「食安小隊」指出，蛋殼顏色不影響營養，亦無助判斷質素，呼籲市民不要「歧視」。

啡蛋好定白蛋好？

「食安小隊」解釋，雞蛋殼顏色主要受雞種影響。除遺傳因素外，母雞的年齡亦會影響蛋殼顏色。例如生啡蛋的母雞，隨年齡增長產下的雞蛋會較大、蛋殼較淺色。有人以為啡蛋比白蛋營養更豐富，「食安小隊」指出兩者的營養價值都非常接近。相比起雞蛋殼顏色，母雞的飲食及居住環境更會影響雞蛋營養。

為何蛋黃顏色有深有淺？

「食安小隊」指出，蛋黃顏色受多個因素影響，其中包括雞隻飼料的色素成分。如雞隻飼料含有較多類胡蘿蔔素，例如粟米、或紅蘿蔔等，雞隻所產的蛋的蛋黃顏色就會加深。

不同雞種及飼養環境 雞蛋口感味道有不同

就「三色蛋」之分別，TOPick請教過以溏心皮蛋馳名的老字號蛋品專門店開源蛋行負責人楊其鋒（Jeffery），他指出雞蛋顏色主要受不同雞種所影響，其次是飼養環境不同。一般生白蛋、啡蛋的母雞，大多是雞籠內飼養產蛋；而粉紅蛋，又叫土雞蛋，則由自由放養的走地雞所生。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

美國蛋較滑溜淡口 中國蛋較香口

Jeffery稱，在街市最常見的啡蛋，有來自中國、美國、泰國及日本；而美國及日本亦有白蛋出產，土雞蛋則主要在中國生產。一般餐廳食肆會選用中國啡蛋、中國土雞蛋及美國白蛋較多。

至於口感和味道方面，他舉例美國白蛋和啡蛋較滑溜淡口、日本白蛋和啡蛋則蛋黃濃、富蛋香；中國蛋則較香口，以土雞蛋的蛋味最濃、啡蛋的蛋白密度高。至於泰國啡蛋就淡口，質素一般。

檢測12款雞蛋8款不含類雌激素

另外，TOPick亦委託了水中銀為市面上12款雞蛋樣本進行檢測，於2020年3月至4月期間，從本港市場（Fusion，ParknShop，Market place和Welcome等）選購了11個雞蛋品牌，共12款雞蛋（8個生產地區）樣本作魚胚胎毒性檢測，結果發現，當中8款雞蛋被評為「綠魚」，即「品質卓越」，不含類雌激素。

去片即睇檢測結果：

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康！立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣