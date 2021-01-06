【強吻司機】女乘客搭的士強吻靚仔司機　落車多付15元稱「精神損失費」

▲ 女乘客搭的士強吻靚仔司機，落車多付15元稱「精神損失費」。

四川一名30歲男的士司機於跨年夜接載到一名女乘客，在到達目的地後，女乘客竟俯身上前，用手扶著司機的臉，試圖強吻他，幸好司機及時躲避，女乘客未能得逞。事後，該名的士司機接受媒體訪問時表示，女乘客除了支付原本的車資外，還多付15元（人民幣，下同）「精神損失費」。

根據內地媒體報道，事發於2020年12月31日晚，四川江油一位孫姓的士司機接載了一名女乘客，上車不久後女乘客就問他索取電話和微信，但孫先生一一婉拒。當到達目的地後，車費為5元，但女乘客卻給了20元，正當孫先生準備找錢之際，女乘客突然從後俯前，用雙手扶著孫先生的臉頰，將對方的頭扭向自己，並試圖強吻他，孫先生見狀立即閃避，女乘客沒有得逞，之後便趕快下車。

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事後，孫先生向媒體表示，他一直用手在阻擋，所以女乘客沒有親吻到他，又形容女乘客大概30歲左右，沒有喝酒，而他將女乘客多給的15元視為「精神損失費」，但指15元根本不對等。

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責任編輯：羅嘉欣