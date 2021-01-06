譚耀宗認為社會不斷進步司法機關不可一成不變　葉巧琦指大型司法改革需社會共識

▲ （經濟日報資料圖片）

終審法院首席法官馬道立將於周五（8日）離任，昨提及近日有評論提出作司法改革，認為如需改善定會跟進，惟提出改革者需有細節及交代理據。大律師公會副主席葉巧琦認同馬道立之言，強調以往的大型司法改革，需要社會達到共識才會啟動研究；全國人大常委譚耀宗則指社會不斷變化進步，司法機關不可一成不變。

大律師公會副主席葉巧琦今早接受港台《千禧年代》訪問時，提及坊間提出成立量刑委員會，因英國、澳洲均設有，惟認為理由並不充分，又認為馬道立早前曾指由高級法院作出量刑指引的做法仍然可行；又指沒有一個地方寫清楚司法改革的門檻，以往大型司法改革，需要社會達到共識才會啓動研究。

她稱，法律有一些特別、慣用的詞彙，新接觸法律的人或感艱澀，惟一般而言，判詞並非艱澀文字，過去一年部分重要案件判詞亦即時上網，供市民閲讀和了解；又不認同法官、大律師戴假髮及穿袍是浮誇，是具有象徵意義，代表普通法的精神和莊嚴。

不過全國人大常委譚耀宗認為，普通人不明白深奧法律用語和判詞，只有法律精英才明白，市民很自然會不理解或者有異議；又指社會不斷變化和進步，司法機關不可以一成不變，他早前撰文建議司法改革就是想引出健康討論，而非互相指責或將司法機關批評得一無是處，反而是愛護它，希望與時並進。

譚耀宗指出，香港是全國唯一使用普通法的地方，但同時實行一國兩制，同意應發展與其他普通法國家不同的做法；又引述終審法院前常任法官烈顯倫提到，一些18世紀的歐洲案例被引用或與香港時代、文化背景脫節、離地，而司法覆核越來越多，甚至管轄公共政策，會令人質疑裁決是否合理。

他稱，全國人大常委會有職責監察法院，內地法院已經不斷開放和進步，絕大部分案件公開、甚至直播審訊，建議本港司法機關應該多與內地法律專家、司法機關人員交流；但強調並非要由人大常委會監察本港法院，但最近有人提出成立司法改革委員會、量刑委員會等，如果司法機關覺得自有主張，未必吸納到外面意見。

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責任編輯：陳正怡