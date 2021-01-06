李家超稱有人圖謀歹毒計劃癱瘓政府　警方必須採取拘捕行動

▲ 保安局局長李家超。（資料圖片）

警方今早（6日）拘捕約50人涉嫌違反《香港國安法》，保安局局長李家超表示，被捕人圖謀歹毒計劃癱瘓政府，通過「35+」及「攬炒十步曲」的計劃，希望通過協定的初選取得35個立法會議席，一心否決政府的財政預算案，令特首下台和政府停擺。

他又指，計劃亦會以大規模街頭暴動和其他手段，令香港陷入停頓，加上國際經濟和政治制裁，達至真正攬炒。他強調，這是一個有組織的計劃，若計劃得逞，香港社會和民生會受到極嚴重衝擊和破壞，令香港再次經歷一個萬劫不復的深淵，強調警方行動是必須，特區政府不容許顛覆國家政權的罪行，一定會嚴正執法。

問及以後否決政府財政預算案和要求特首下台視作為顛覆國家政權，李家超指，基本法審議預算案的議員的責任，但計劃圖謀一切否決，令特首解散立法會，即使再選再一次否決，令特首下台，不願再透露有關個案詳情。他又指，警方會根據事實和證據搜查和拘捕，經調查後會尋求律政司意見作下一步行動。

他強調，港區國安法對顛覆國家政權罪有清的晰的定義，任何人以不合法的手段組織、策劃或參與實施行為去阻撓政府履行法律職能，就屬違反顛覆國家政權。

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記者：陳子謙