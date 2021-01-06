《環球時報》記者機場遇襲　3男女暴動罪成測量師脫罪

▲ 《環球時報》記者付國豪。（資料圖片）

《環球時報》記者付國豪2019年8月於機場被襲，3男1女因涉當日事件被控暴動及嚴重傷人等罪，經審訊後，2男1女今（6日）於區域法院被裁定暴動及襲擊致造成身體傷害罪成，涉案24歲女被告另被裁定非法禁錮罪成。法官指，對比現場片段後，結合外表及衣物確認被告身份，惟事主傷勢未達到法例所指的嚴重傷害，法官押後案件至1月8日聽取辯方求情及判刑；同案28歲測量師則被裁定非法集結及非法禁錮罪名不成立。

▲ 其中一名被告賴雲龍。（資料圖片）

涉案被告依次為賴雲龍（20歲；兼職侍應）、畢慧芬（24歲）、何家樂（29歲；兼職司機及建築工人）及黃逸豪（29歲；測量師）。

賴、畢及何早前否認暴動及對他人身體加以嚴重傷害罪，畢另否認非法禁錮罪，黃另否認非法集結及非法禁錮罪。

法官今裁決時指，控方在審訊中傳召了事主付國豪、調查警員及精神科專家作供，控方指於2019年8月13日晚上11時半至11時49分，香港機場一號客運大樓內發生非法集結，付亦遭到他人非法禁錮。

法官續指，被告黃逸豪被控於上述時間內參與非法集結及人非法禁錮付，惟法官翻看控方呈堂片段，指片段中非法禁錮付的男子A雖然一度將口罩褪至上唇，但卻沒有拍攝到男子A的整個嘴巴，而在黃的家中搜出的衣服與男子A現場身穿衣服均屬一般衣物。

法官指由於樣貌及衣物均無獨一無二的特徵，無法肯定片段中的男子A就是黃，遂裁定黃非法集結及非法禁錮罪名不成立。

法官提到，控方指於2019年8月13日晚上11時49分至翌日凌晨零時23分，香港機場一號客運大樓內發生暴動及付遭人施襲。

法官指，首被告賴雲龍早前已承認普通襲擊罪及阻礙公職人員罪，即賴於案發凌晨零時22分用自己攜帶的美國國旗旗桿襲擊付，及阻礙救護員帶走賴。

法官指從現場片段及控辯雙方承認事實，可以確定首被告於凌晨零時8分已進入案發現場核心範圍，曾與其他人襲擊付，指賴明顯與其他人有共同目的，其行為達到破壞社會安寧，遂裁定賴暴動罪成。

法官指，次被告畢慧芬在被捕曾作出招認，辯方挑戰其招認的自願性，控方傳召了為畢行錄影會面的警員及精神科專家作供，辯方亦傳召了辯方專家，惟最終法庭接納畢的書面及錄影會面紀錄。

法官續指，畢承認案發時為付綁上索帶及襲擊付，而現場片段曾拍得一名女子手持索帶、蹲下及靠近付，片段亦拍攝到該女子全貌，及該女子指稱遭人非禮。法官指畢的長相像男子一樣，其五官及面容與片中女子相同，而片中女子的聲線及語氣，亦與畢在庭上多次發聲相同。法官遂裁定畢暴動及非法禁錮罪成。

就被告何家樂，法官指現場片段拍攝到一名男子的全貌及戴面罩時的外表，而警方在何家中找到相同的小丑面罩，以及與片中男子所戴，外觀一致的Apple Watch智能手錶和金屬鏈，認為綜合外表及衣著，已能確定何即為片中男子，而片中男子與他人一同把付從行李車拉下，令更多人能靠近付及向倒地的付襲擊，遂裁定何暴動罪成。

3名被告另被控對他人身體加以嚴重傷害罪，惟法官指3名被告案發時的行為雖然構成共同襲擊，但證據顯示付的傷勢未達到法例所指的嚴重傷害，遂改判3人襲擊致造成身體傷害罪名成立。

法官將案件押後至1月8日聽取辯方求情及判刑，其間被告須還押。

控罪指，賴、畢及何於2019年8月13日至14日，在香港機場一號客運大樓G位通道，與其他不知名人士參與暴動；及一起非法及惡意傷害付國豪；畢及黃另於同日同地非法囚禁付國豪，違反其意願而將他禁錮；黃於同時同地參與非法集結。

何早前另承認在公眾地方管有攻擊性武器罪。案情指，警方因調查機場的事件而追蹤到何，並於同年8月25日在元朗洪基路截查被告，在被告車上搜出摺刀、彈射器連同彈珠、2枝雷射筆及1枝伸縮棒等物。

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記者：王仁昌